Suriye'nin yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek! Kritik zirve öncesi dikkat çeken mesaj: Suriye halkını hiç bırakmayan...

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra yeni yönetim diplomasi trafiğine hızlı bir şekilde başlamış ve birçok önemli görüşme yapmıştı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'yi ziyaret ederek yeni yönetime desteklerini bildirmişti. Bakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Suriye'de yeni yönetim ise ilk resmi ziyaretine hazırlanıyor. Bu kapsamda Ankara'ya gelecek olan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

SURİYELİ BAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Şibani, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" dedi.