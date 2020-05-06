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Tek kelimeyle vahşet! Nesli tükenmekte olan 38 bin 500 köpek balığını katletmişler

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 22:42 | Son Güncelleme

Çini'n Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne Ekvador’dan gönderilen 2 konteynerde 26 ton kurutulmuş köpek balığı yüzgeci ele geçirildi.

Tek kelimeyle vahşet! Nesli tükenmekte olan 38 bin 500 köpek balığını katletmişler

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong Gümrük ve Vergi Departmanı Yardımcı Müfettişi Danny Cheung Kwok-yin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 13'er ton kurutulmuş köpek balığı taşıyan 2 konteynerin kentte daha önce benzer bir olaya adı karışan bir lojistik şirketine gönderildiğini belirtti.

ŞİRKETİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Söz konusu şirketin sahibinin gözaltına alındığını ifade eden Danny Cheung, konteynerlerde kurutulmuş köpek balığı yüzgeci dolu 300'den fazla plastik çantanın bulunduğuna ve bu yüzgeçlerin çoğunun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan köpek balığı türlerine ait olduğuna dikkati çekti.

38 BİN 500 KÖPEK BALIĞI KATLEDİLMİŞ

Yüzgeçlerin katledilen 38 bin 500 köpek balığından toplandığı tahmin ediliyor.

Hong Kong yasalarına göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya hayvan ve bitkilerin bir lisans belgesi olmadan ithalatı, ihracatı ve sahiplenilmesine yönelik maksimum 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 milyon Hong Kong Doları (9 milyon 283 bin Türk Lirası) para cezası uygulanıyor. (AA)

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