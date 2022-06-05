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Ümraniye'de feci kaza! Savaş alanına döndü

05.06.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de aşırı hızlı otomobil ortalığı savaş alanına döndürdü. Çarpmanın etkisiyle otomobiller metrelerce ileri fırladı. Kaza yapan otomobiller park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ümraniye'de feci kaza! Savaş alanına döndü

Ümraniye’deki trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kaza, saat 05:00 sıralarında Ümraniye Natayolu ve Acısu Caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil Natayolu Caddesi’nde süratli bir şekilde seyir halindeyken, Acısu Caddesi’nde seyir halinde olan başka bir otomobil ile çarpıştı.

3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİLER

Çarpışma sonrası Acısu Caddesi’nden çıkan otomobil Natayolu Caddesi’nde metrelerce ileriye savruldu.

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Kaza sonrası otomobiller park halinde bulunan 3 otomobile çarparak durabildi. Park halinde bulunan otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

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Kazayı gören vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Otomobil içerisinde sıkışan yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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İlk müdahalelerinin olay yerinde yapılması sonrası yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye
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