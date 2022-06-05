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  4. SON DAKİKA | Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı! Metin Arslan hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı! Metin Arslan hayatını kaybetti

05.06.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan'a silahlı düzenlendi. Dobo Metin, aracıyla seyir halindeyken Güzelyalı civarında uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Dobo Metin hayatını kaybederken, yanında bulunan Mehmet Ali Oğuz ise yaralandı.

SON DAKİKA | Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı! Metin Arslan hayatını kaybetti

Son dakika: İzmir'de Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Korkunç olay, dün saat 23.15 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi.

SON DAKİKA | KARŞIYAKA TRİBÜN LİDERİ DOBO METİN'E SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sahilde bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundu.

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DOBO METİN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka İzmir silahlı saldırı
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