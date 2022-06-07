Uyarı seviyesi 2'ye yükseltildi, maske uyarısı yeniden geldi! 'Erkek erkeğe seks yapanlar ve virüslü kişiyle aynı evde bulunanlarda vaka tespit edildi'

Maymun çiçeği virüsü, mart ayından bu yana Afrika'dan tüm dünyaya yayıldı. Maymun çiçeği belirtileri başlangıçta gribe benziyor. Ancak kısa sürede lenf bezlerinin şişmesine ve vücutta, yüzde döküntülere kadar ilerliyor. Sonunda, döküntü bölgelerinde ağrılı yaralar oluşuyor ve ciddi yara izleri bırakıyor. Tüm dünya Kovid-19'un ardından maskeye veda etmeye başlamışken maske uyarısı maymun çiçeği virüsü nedeniyle yeniden geldi...

VAKA GÖRÜLEN KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) pazartesi günü maymun çiçeği virüsü vakaları ile ilgili bir uyarı yazısı yayımladı. Diğer sağlık önlemlerinin yanı sıra yolculuklarda maske takılması tavsiye edilen yazıda “Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'da maymun çiçeği vakaları bildirildi” dendi.

Uyarının devamında "Erkek erkeğe seks yapanlar arasında bazı vakalar bildirildi. Ayrıca virüs bulaşmış kişiyle aynı evde yaşayan kişilerde de bazı vakalar bildirildi” açıklamaları yer aldı.

"HASTALIK SOSYAL VE CİNSEL BİR AĞA GİRDİ"

Dr. Amesh Adalja'ya göre, hastalık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar kisvesi altında Batı ülkelerinde tespit edilmemiş olabilir. Maymun çiçeğine benzer belirtilere sahip başka cinsel yolla bulaşan hastalıklar da bulunuyor.

Adalja, NBC News'e verdiği demeçte, "Tahminim şöyle; Afrika'dan gelen endemik bir bulaşıcı hastalık sosyal ve cinsel bir ağa girdi. Ardından Belçika'daki partiler gibi ortamlar yüksek oranlarda çoğalarak tüm dünyaya yayılmasında büyük rol oynadı" dedi.

