Vefat eden büyükannesinin buzdolabında buldu! Gördüklerine inanamadı... Tam 84 yıllıkmış: "Bu yenilebilir aile mirası"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia bölgesinde vefat eden büyükannesinin evini temizlemeye giden bir kadın buzdolabında ilginç bir keşif yaptı. Andy Wiseman isimli aile üyesi her hafta sonu 90 yaşındaki büyükannesini ziyarete gittiğinden söz ederek, "Her hafta onu görmeye giderdim. Çok yakındık. Onun boş kalan evini temizlerken buzdolabında taş gibi bir hatıra buldum. Kurabiyenin yanındaki notta, 'Dara L Chambers tarafından Ağustos 1940'ta Blankenship evinde yapılan bisküvi' ifadeleri yer alıyordu. Bu, stresli bir durumda büyük bir neşe anıydı" dedi.

Newsweek'in haberine göre, Wiseman büyük teyzesine sorduğu sorulardan sonra bu lezzetli yiyeceğin büyükannesinin ilk eşi için pişirilip saklandığını öğrendi. Wiseman, yenilebilir aile mirasını yaşatmanın kendisi ve kardeşlerinin sorumluluğunda olduğuna inanıyor. Kurabiyenin anne ve babasının buzdolabındaki yerini aldığını söyleyen Wiseman, "Bisküvi şu anda annemin ve babamın dondurucusunda, kardeşlerimle ben ilgileneceğiz. Umarım kimse izinsiz bir gece yarısı atıştırmalığı için gece yarısı araması sırasında bunu bulmaz" diye konuştu.