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    4. Yasak aşk ölümle bitti! Karısı eve gelince sevgilisi saklanmak için pencereye çıktı... Bir anda dengesini kaybedince yere düşerek öldü

    Yasak aşk ölümle bitti! Karısı eve gelince sevgilisi saklanmak için pencereye çıktı... Bir anda dengesini kaybedince yere düşerek öldü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.03.2024 09:24
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Çin'de kaydedilen görüntülerde yasak aşk yaşadığı adamın karısının eve gelmesi üzerine pencerede saklanmak isteyen bir kadın sakarlığının kurbanı oldu. Bir anda aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popülerliğe ulaştı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın ve yasak aşk yaşadığı adamın ihanetle yüzleşmemek için kaçmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    KAPAK1

    Yasak aşk yaşadığı adamın karısının eve gelmesi üzerine yatak odasında bulunan pencereden dışarı çıkarak saklanmak isteyen sevgili dengesini kaybetti.

    kapak2

    O anlarda sevgilisini tutmak için hamle yapan adamın hareketi de yetersiz kaldı. Genç kadın aşağıya doğru düşerek hayatını kaybetti.

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