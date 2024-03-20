Yasak aşk ölümle bitti! Karısı eve gelince sevgilisi saklanmak için pencereye çıktı... Bir anda dengesini kaybedince yere düşerek öldü

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popülerliğe ulaştı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın ve yasak aşk yaşadığı adamın ihanetle yüzleşmemek için kaçmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yasak aşk yaşadığı adamın karısının eve gelmesi üzerine yatak odasında bulunan pencereden dışarı çıkarak saklanmak isteyen sevgili dengesini kaybetti.

O anlarda sevgilisini tutmak için hamle yapan adamın hareketi de yetersiz kaldı. Genç kadın aşağıya doğru düşerek hayatını kaybetti.