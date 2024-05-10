Karısını adım adım takip edip başka bir adamla yakaladı! O anları saniye saniye kameraya kaydetti... Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir adam eşini başka bir adamla yatakta yakaladı ve o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti. Karısının kendisini aldattığından şüphelenen adamın onu adım adım takip etmesiyle başlayan görüntüler bir kapının arkasından gelen seslerle devam ediyor. Ardından ise adam kapıyı açtığında karısını ve tanımadığı bir adamı aynı yatakta yakalıyor.

Görüntülerin devamında kadın adamın kamerayı kapatmasını isterken bir yandan da yatağın üzerinde bulunan battaniyeyle yüzünü kapatmaya çalıştı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken yorum yağmuruna da tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aldatırken suçüstü yakalandı. Cürete bakın, ilk etapta aldatıyor yapıyor ve sonra yanlış bir şey yapmamış gibi davranıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mide bulandıran görüntüler" yorumunda bulundu.