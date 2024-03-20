Yüzünü göstermiyor! Yürürken çekilen videoları sayesinde 100 bini aşkın takipçiye ulaştı

İstanbul'da yaşayan ve aslen Azerbaycanlı olan 'afra_biblo' kullanıcı ismiyle bir kadın sadece arkasından kaydedilen videoları paylaştığı bir Instagram hesabına sahip.

Özellikle yürüyüş yaptığı sırada ve dans ettiği anlarda arkasından bir kameranın kendisini takip çekimleri sayesinde yaklaşık 100 bin takipçiye ulaşan genç kadın hem eleştiri hem de övgü dolu yorumların hedefi haline geldi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı genç kadının takipçi sayısını görünce şaşkınlığını gizleyemezken paylaşımlarına yorum yapmadan da duramadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "900 bin de olur bu gidişle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Memlekette akıllı kalmadı" yorumunu yaptı.







