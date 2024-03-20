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    4. İngiliz Kraliyet ailesinde neler oluyor? Kral Charles, Prenses Kate Middleton derken gözler Prens William'a çevrildi... Ünlü kahinin kehaneti korkuttu

    İngiliz Kraliyet ailesinde neler oluyor? Kral Charles, Prenses Kate Middleton derken gözler Prens William'a çevrildi... Ünlü kahinin kehaneti korkuttu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.03.2024 14:38
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    Kraliyet ailesi, Kral Charles'ın kanser tedavisi görmesi ve Kate Middleton'un ameliyat olması nedeniyle son dönemin dünya basınında odak noktası haline gelmişti. Yaşayan Nostradamus Athos Salome'un kehanetleri bu kez gözlerin Prens William üzerine odaklanmasına neden oldu. Brezilyalı kahin Athos Salome'ye göre, Galler Prensi tahta çıkmak için acele etmekten kaçınmalı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Yaşayan Nostradamus Brezilyalı kahin Athos Salome koronavirüsü, Elon Musk'un Twitter'ı satın alması, Kraliçe Elizabeth'in ölümü gibi pek çok konuyu önceden tahmin etmişti. Aylardır kamuoyu karşısına çıkmamasının ardından hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Galler Prensesi Kate Middleton'un sağlık durumu komplo teorilerini beraberinde getirmişti.

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    Middleton'un Prens William'la alışveriş yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafının The Sun'da paylaşılmasından sonra dünya basınında İngiliz Kraliyet ailesi yeniden manşetlerdeki yerini aldı.

    Prens Charles ve Galler Prensesi Kate Middleton'un sağlık durumlarına dair haberlerin gölgesinde ünlü kahin Athos Salome Galler Prensi William'la ilgili kehanetiyle gündem yarattı.

    Salome, "Prens William'ı bir geçiş dönemi bekliyor. Yaşam deneyimleriyle donanmış olarak, fırsatları kucaklamaya ve yaşamın çeşitli yönlerinde zorluklarla yüzleşmeye hazır" dedi.

    Prens William'a seslenen Salome, "Geleceğin kralı olarak büyümek için Kate ve Charles'ın sağlık korkularından ders al. Stres atmak için gönüllü projelere katılmaya ne dersin? Göğsüne ve akciğerlerine iyi bak. Babanın tahtını almak için sabırlı ol" diye konuştu.

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    Prens William Kate Middleton ingiliz kraliyet ailesi kraliyet ailesi
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