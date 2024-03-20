İngiliz Kraliyet ailesinde neler oluyor? Kral Charles, Prenses Kate Middleton derken gözler Prens William'a çevrildi... Ünlü kahinin kehaneti korkuttu

Prens William'a seslenen Salome, "Geleceğin kralı olarak büyümek için Kate ve Charles'ın sağlık korkularından ders al. Stres atmak için gönüllü projelere katılmaya ne dersin? Göğsüne ve akciğerlerine iyi bak. Babanın tahtını almak için sabırlı ol" diye konuştu.