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  4. Belediyeye ait resmi araçta sevgilisiyle yakınlaşırken karısına yakalandı! İhanetin bedenini ağır ödedi... Devlet memuru işinden kovuldu

Belediyeye ait resmi araçta sevgilisiyle yakınlaşırken karısına yakalandı! İhanetin bedenini ağır ödedi... Devlet memuru işinden kovuldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 08:04
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Bir kamu görevlisi, karısını aldatırken yakalandı ve görüntülerin sosyal medya üzerinden ifşa edilmesiyle işinden kovuldu. Koruma ve Kamu Hizmetleri müsteşarı olarak görev yapan Marcelo Serra isimli adamın işten kovulma nedeni olarak da 'resmi bir aracı kişisel işler için' kullanarak kuralları ihlal etmek gösterildi.

Belediyeye ait resmi araçta sevgilisiyle yakınlaşırken karısına yakalandı! İhanetin bedenini ağır ödedi... Devlet memuru işinden kovuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Niteroi kentinde Marcelo Serra isimli bir adam karısını aldatırken yakalandı. Eşi Gabrielle Kienen şüphelenerek onu takip etmesi üzerine Serra arabada sevgilisiyle yakınlaşırken kıskıvrak yakalandı. Olay yoldan geçen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

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Altı yıldır evli oldukları söylenen çift, Serra'nın araçtan inmesiyle sokak ortasında sözlü bir şekilde tartıştı. Sosyal medyada hızla yayılan video, belediye başkanlığının da dikkatini çekti.

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Serra, Koruma ve Kamu Hizmetleri Müsteşarlığı görevinden alındı. Basına yaptığı açıklamada, 'Resmi araçların kişisel amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Çalışanlarının özel hayatları hakkında yorum yapılmaz.' ifadeleri yer aldı.

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