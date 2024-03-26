Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince sosyal medyada gündem oldu! "Asıl olayı manzarası" deyip gösterdi

Dubai'de yaşayan Zeynep isimli Türk bir kadının Emirates Loves Türkiye" sayfasına aylık kira olarak 250.000 TL (28.000 AED) ödediği evini gezdirdiği anlar gündem oldu.

Ev dekorasyonuyla uğrşamayı sevdiğini dile getiren Zeynep isimli kadının 'Asıl olayı manzarası' diyerek salonun perdesini açtığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Aslında diyetisyen olduğunu ancak Dubai'de emlakçılık yaptığını dile getiren Zeynep isimli kadın ailesinin ise Türkiye'de yaşadığını söyledi.