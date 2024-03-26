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    4. Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince sosyal medyada gündem oldu! "Asıl olayı manzarası" deyip gösterdi

    Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince sosyal medyada gündem oldu! "Asıl olayı manzarası" deyip gösterdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 15:40
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    Dubai'de yaşayan Zeynep isimli Türk bir kadının evini gezdirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Evine aylık kira olarak 250.000 TL (28.000 AED) ödediğini dile getiren genç kadının evi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Dubai'de yaşayan Zeynep isimli Türk bir kadının Emirates Loves Türkiye" sayfasına aylık kira olarak 250.000 TL (28.000 AED) ödediği evini gezdirdiği anlar gündem oldu.

    Ev dekorasyonuyla uğrşamayı sevdiğini dile getiren Zeynep isimli kadının 'Asıl olayı manzarası' diyerek salonun perdesini açtığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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    Aslında diyetisyen olduğunu ancak Dubai'de emlakçılık yaptığını dile getiren Zeynep isimli kadın ailesinin ise Türkiye'de yaşadığını söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Dubai
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