Psikolog Buse Aydın'ın 'uzak durulacak kadın tanımı' viral oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: Tepkiler gecikmedi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir anda gündeme gelen Buse Aydın isimli bir kadın uzak durulacak kadın tipini anlatınca olay oldu.

Aydın videosunda durumu, "Ben buradayımcı pozlar vardır yani. Spor salonunda kalçayı hafif çıkartan pozlar. O yüzden bir kadının meme ölçüsüne ve kalça büyüklüğüne kadar sosyal medyadan anlayabiliyorsanız uzak durmanız daha makbulü olacaktır. Düzenli olarak kendisini sosyal medyadan paylaşan kadınlardan size çok hayır geleceğini en azından uzun vadeli ilişkide düşünmenizi pek önermem" sözleriyle açıkladı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü Aydın'ın sözlerine hak verdiğini dile getirirken diğer bir kısmı ise duruma tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Söyledikleri o kadar doğru ki. Sosyal medyadan paylaşım yapacağım diye gerçeklikten uzaklaşıyorlar" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadın haklı. Haksız diyenler de söylediklerini yapanlar zaten" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir başka kadını kötüleyerek daha iyi olma çabası korkunç" ifadelerini kullandı.