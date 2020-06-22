WWDC 2020'den: MacOS Big Sur duyuruldu! İşte yeni MacOS Big Sur'un özellikleri

Apple çok hızlı bir geceye imza attı desek yeridir. Zira Apple bu akşam ürün gamındaki tüm ürünlerin yeni nesil işletim sistemlerini tanıttı. Yaklaşık 2 saat süren WWDC 2020 etkinliği, sadece iOS 14, WatchOS 7 ve iPadOS 14'ün tanıtımına değil MacOS Big Sur'un sahneye çıkışına da sahne oldu.

1) Tasarım: MacOS Big Sur, MacOS tasarımında önemli değişimler yaparak geliyor. Daha modern ve sadeleştirilmiş ikonlara, menülere ve bar'lara sahip olan MacOS Big Sur Finder'ı da değiştirmiş durumda. Ayrıca bu tasarım değişikliği ile birlikte iOS cihazlarda gördüğümüz kontrol merkezi de MacOS sistemlere adapte edilmiş.

2) Widget: Simgeleri daha da özelleştiren, daha şeffaf bir finder deneyimi sunan MacOS, Widget desteği de sunuyor. Yani bu iOS 14 ve iPadOS 14 ile gelen Widget'lar, MacOS tarafında da karşımıza çıkacak demek.

3) Mesajlar: MacOS'taki mesajlar uygulaması artık arama sistemine de sahip.

4) Apple Maps: Mac için Apple Maps uygulaması, tıpkı iOS 14'teki Apple Maps uygulamasındaki yeniliklerden nasipleniyor.