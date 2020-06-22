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WWDC 2020'den: MacOS Big Sur duyuruldu! İşte yeni MacOS Big Sur'un özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 22:40 | Son Güncelleme

Apple iOS 14, iPadOS 14 ve WatchOS 7'nin ardından WWDC 2020'de MacOS'u da es geçmedi. Apple, macOS Big Sur'un tanıtımını WWDC 2020 etkinliğinde gerçekleştirdi. Peki MacOS Big Sur ile gelen yenilikler neler?

WWDC 2020'den: MacOS Big Sur duyuruldu! İşte yeni MacOS Big Sur'un özellikleri

Apple çok hızlı bir geceye imza attı desek yeridir. Zira Apple bu akşam ürün gamındaki tüm ürünlerin yeni nesil işletim sistemlerini tanıttı. Yaklaşık 2 saat süren WWDC 2020 etkinliği, sadece iOS 14, WatchOS 7 ve iPadOS 14'ün tanıtımına değil MacOS Big Sur'un sahneye çıkışına da sahne oldu.

1) Tasarım: MacOS Big Sur, MacOS tasarımında önemli değişimler yaparak geliyor. Daha modern ve sadeleştirilmiş ikonlara, menülere ve bar'lara sahip olan MacOS Big Sur Finder'ı da değiştirmiş durumda. Ayrıca bu tasarım değişikliği ile birlikte iOS cihazlarda gördüğümüz kontrol merkezi de MacOS sistemlere adapte edilmiş.

MacOS Big Sur-1

2) Widget: Simgeleri daha da özelleştiren, daha şeffaf bir finder deneyimi sunan MacOS, Widget desteği de sunuyor. Yani bu iOS 14 ve iPadOS 14 ile gelen Widget'lar, MacOS tarafında da karşımıza çıkacak demek.
3) Mesajlar: MacOS'taki mesajlar uygulaması artık arama sistemine de sahip.
4) Apple Maps: Mac için Apple Maps uygulaması, tıpkı iOS 14'teki Apple Maps uygulamasındaki yeniliklerden nasipleniyor.

Apple Maps

5) Safari: En ciddi yeniliklerden biri Safari'de yaşanıyor. Apple'ın dediğine göre Safari eskisine oranla artık çok daha hızlı. Bu hız ile birlikte Safari yeni sayfa açma komutunu Google Chrome'a göre yüzde 50 daha hızlı gerçekleştiriyor. Safari'nin kazandığı tek şey hız da değil. Safari güvenlik geliştirmeleri de kazanıyor. App Store artık Safari eklentileri için özel bir bölüme de sahip. Ayrıca çeviri özelliği yerleşik olarak Safari'de mevcut. Böylece Safari'de gezerken tıpkı Google Chrome'daki gibi sayfadan çıkmadan çeviri yapabilmek mümkün.

Safari

HANGİ MAC CİHAZLAR MACOS BİG SUR GÜNCELLEMESİ ALACAK?

MacOS Big Sur kararlı sürümü Eylül ayında indirmeye sunulacak. Beta sürümün ne zaman geleceği ise bilinmiyor. MacOS Catalina yüklü tüm Mac bilgisayarların MacOS Big Sur güncellemesini alması muhtemel. Ancak Apple'ın henüz resmi bir açıklaması yok.

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