HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yazın daha fazla görülüyor ama... Sonbahar ve kış aylarında da keneye dikkat! Yeni tür keşfedildi

Yazın daha fazla görülüyor ama... Sonbahar ve kış aylarında da keneye dikkat! Yeni tür keşfedildi

16.11.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

25'ten fazla hastalığının yayılmasından sorumlu olan keneler, son birkaç yılda keşfedilenler de dahil olmak üzere hiç duymadığınız birçok başka hastalığa daha neden olmaya başladı. Yaz aylarında kene ısırmalarına karşı uzmanlardan sık sık uyarılar geldi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Keskin, sonbahar ve kış aylarında da kenelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşte detaylar...

Yazın daha fazla görülüyor ama... Sonbahar ve kış aylarında da keneye dikkat! Yeni tür keşfedildi

Doç. Dr. Keskin, keneler üzerine 2008'den bu yana Parazitoloji Araştırma Laboratuvarında çalışma yaptıklarını söyledi. Bu süreçte kenelerle ilgili yeni bilgiler edindiklerini belirten Keskin, Türkiye'de kenelerin mevsimsel olarak yaz aylarında daha fazla görüldüğünü ancak bazı türlerin sonbahar ve kış aylarında da aktif olduklarını vurguladı.

AA-20241115-36200869-36200864-SONBAHAR_VE_KIS_AYLARINDA_DA_KENEYE_DIKKAT_EDILMESI_UYARISI

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının daha çok yaz aylarında görülmesi nedeniyle kenelerin sadece ilkbahar ve yaz aylarında aktif olduğunun düşünüldüğüne dikkati çeken Keskin, "Ancak doğada farklı kene türlerinin sonbahar ve kış aylarında aktif olduğunu biliyoruz. Yaptığımız saha çalışmalarında bu durumu çok net şekilde görüyoruz. İlimiz, kenelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede yer alıyor." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE YENİ KENE TÜRLERİ KEŞFEDİLDİ

Keskin, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla Türkiye'de daha önce varlığı tespit edilmeyen kene türlerini belirlediklerine işaret ederek, "Örneğin, 'Ixodes trianguliceps' denilen yeni bir kene türünün Türkiye'de var olduğunu tespit ettik. Göçmen kuşlar üzerinden yaptığımız çalışmalarda 'Ixodes arboricola', 'Ixodes festai' ve 'Ixodes eldaricus' türü kenelerin ülkemize geldiklerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

AA-20241115-36200869-36200865-SONBAHAR_VE_KIS_AYLARINDA_DA_KENEYE_DIKKAT_EDILMESI_UYARISI

Kenelere tür tür bakmak gerektiğinin altını çizen Keskin, şöyle devam etti:

"Dünyada binden fazla kene türü var. Bunların 55'inin ülkemizde varlığı biliniyor. Özellikle göçmen kuşlar keneyi çok rahat uzun mesafe taşıyabiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla ülkemizde de yaygın olarak görülen 'Hyalomma marginatum' türü kenenin Avrupa'nın orta ve kuzey kesimlerinde de tespit edildiğini biliyoruz. Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de bu kene türünün tespit edildiğine dair çalışmalar var."

AA-20241115-36200869-36200867-SONBAHAR_VE_KIS_AYLARINDA_DA_KENEYE_DIKKAT_EDILMESI_UYARISI

Keskin, son yıllarda Cezayir keneleri üzerine de çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Çalışmada Türk, Amerikalı ve Cezayirli bilim insanları bulunuyor. Ülkemizde yeni bir kene türünü tanımladık, çalışmamız yayın aşamasında." diye konuştu.

AA-20241115-36200869-36200863-SONBAHAR_VE_KIS_AYLARINDA_DA_KENEYE_DIKKAT_EDILMESI_UYARISI

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da üniversitelerinde kene üzerine çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Biyoloji bölümünde ciddi çalışmalar yapılıyor, ulusal ve uluslararası düzeyde. İnsanlar üzerinden toplanmış 25 bin kene bu laboratuvarda çalışıldı." dedi.

AA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kene
En Çok Okunan Haberler
Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

2 yıl sonra bir ilk! Peş peşe açıklamalar: "Pandora'nın kutusudur"

2 yıl sonra bir ilk! Peş peşe açıklamalar: "Pandora'nın kutusudur"

Yenidoğan bebeğine yaptığı kan dondurdu: Yasak ilişki itirafı

Yenidoğan bebeğine yaptığı kan dondurdu: Yasak ilişki itirafı

Yıldız oyuncudan çarpıcı Galatasaray itirafı!

Yıldız oyuncudan çarpıcı Galatasaray itirafı!

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.