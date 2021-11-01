Apple, Xiaomi’yi tekrar geride bıraktı

Hatırlanacağı üzere bu yılın 2. çeyreğinde Xiaomi çok önemli bir başarıya imza atmış ve Apple’ı geçerek dünyanın en fazla telefon sevkiyatı gerçekleştiren ikinci şirketi olmuştu.

"Acaba Apple tekrardan 2. sıradaki yerini geri alabilir mi?" diye düşünürken, Canalys 3. çeyrekteki telefon satışlarını açıkladı.

APPLE, ÖNCEKİ YERİNE GERİ DÖNDÜ

Açıklanan rakamlara göre Apple, Xiaomi’yi geçerek 2. sıradaki yerini geri aldı. Pazarın lider ismi ise değişmedi. Geçmiş dönemlerde de olduğu gibi Samsung pazarın lideri oldu. Güney Koreli teknoloji devi 3. çeyrekte 69.4 milyonluk telefon sevkiyatı gerçekleştirerek yüzde 21’lik pazar payına ulaştı.

Apple ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 14’lük artış gösterdi ve 49.2 milyon telefon sevkiyatı ile yüzde 15’lik paya erişti. Xiaomi ise 44 milyon sevkiyat ile yüzde 14’te kaldı ve 3. sıraya geriledi. Oppo 36.7 milyon sevkiyat ile 4. sırada yer alırken, vivo ise 34.2 milyon sevkiyat ile ilk 5’e girmeyi başardı.

Samsung kan kaybetmeye devam ediyor

