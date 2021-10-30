Apple yeni MacBook Pro ile pil değiştirme programını getiriyor

Bu sökme işlemi sırasında öne çıkan özelliklerden biri, “Kendin Yap dostu” değiştirme işlemine izin veren yeniden tasarlanmış iç kısımlardı. iFixit’i bilmeyenler için; onarım parçaları satan ve tüketici elektroniği ve aygıtları için ücretsiz çevrimiçi onarım kılavuzları yayınlayan bir Amerikan e-ticaret ve nasıl yapılır web sitesidir.

Yakın tarihli bir raporda iFixit , yeni MacBook Pro modellerinin “2012’den bu yana ilk makul DIY dostu pil değiştirme prosedürünü” sunduğunu belirtti. Ayrıca iFixit, Cupertino merkezli devin MacBook Pro’nun pilini geleneksel olarak dizüstü bilgisayarın üst kasasına yapıştırdığını da sözlerine ekledi. Bu uygulama, 2012’de piyasaya sürülen ilk Retina MacBook Pro ile başlamıştı. Ancak tasarımdaki büyük değişimde, iPhone üreticisi artık pil değiştirme işlemini kolaylaştırmak için bir pil çekme tırnakları içeriyor.

Raporda, genellikle pilin çıkarılması zor olduğu için en son pilin kullanılması gerektiği belirtildi. Ancak bu, en son 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleriyle değişti. Tasarımdaki değişiklikler şimdi olduğu gibi burada bitmiyor, pil takımı da mantık kartının altına sıkışmış değil. Başka bir deyişle, 2021 MacBook Pro ‘yu sökmek ve pilini değiştirmek zorunda kalmak, dizüstü bilgisayarın birincil bileşenlerini parçalama sürecinden geçmeyi gerektirmez. iFixit’e göre, bu, Apple’ın MacBook Pro ile sunduğu açık ara daha “makul ve kendin yap dostu ve aynı zamanda dahili tasarımlardan biri.

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