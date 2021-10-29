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Apple'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel liste: Türk yapımı uygulamalara yer verdi

29.10.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple, uygulama mağazası App Store üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yeni bir uygulama listesi yayınladı. Apple'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı uygulama listesinde Türk geliştiricilerin yayınladığı yapımlar yer aldı.

Apple'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel liste: Türk yapımı uygulamalara yer verdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bu coşkuyu paylaşan bazı şirketler de var. Bunun bir örneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doodle'ı ile karşımıza çıkan Google olurken, bir diğeri ise Apple oldu. Teknoloji devi Apple, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir uygulama listesi oluşturdu.

APPLE'DAN 29 EKİM'E ÖZEL "MADE IN TURKEY" LİSTESİ

Apple'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için oluşturduğu listeye sadece Türk geliştiricilerin uygulamalarını aldı. Sağlık, yemek, eğitim, fotoğrafçılık ve oyun gibi pek çok farklı kategorideki bu uygulamalar arasında ünlü uygulamalar da bulundu. Bu uygulamalardan bazıları şöyle:

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Apple 29 Ekim listesi

Apple liste hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"98. Cumhuriyet Bayramı bu hafta gerçekleşiyor, biz de bu vesileyle ülkenin en yeteneklileri arasında yer alan geliştiricileri öne çıkarmak istedik. Bu uygulamalar ve oyunlar, Türkiye'nin uygulama geliştirme sahnesinin büyüklüğünü ve kapsamını sergiliyor; çeşitli kategorileri kapsayan yapımlarla daha sağlıklı bir yaşam sürmemize, yeni şeyler öğrenmemize, yaratıcılığımızı keşfetmemize ve harika maceralara atılmamıza yardımcı olabiliyor."

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Apple'ın oluşturduğu listenin tamamına App Store aracılığıyla göz atmak mümkün.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Apple
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