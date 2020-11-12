Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor

İzmir Seferihisar'da 3 Kasım'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu.

'HERKES BİR MAZERET ÜRETİYOR'

Gezgin şu açıklamalarda bulundu:

Duygularla tarif edilemiyor. Bazen kelimeler boğazınızda düğümleniyor. Arayanlara da anlatmaya çalışıyorum ama dilim dönmüyor. Çok uykusuzum. Yeni bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz, ona koşturuyorum. Çocukların tedavisine bir an önce başlamam, yerli düzene geçmem lazım. Aç açıkta değiliz çok şükür, aynı standartlara dönmek için uğraşıyorum.

En çok zorlandığım konu ev bulma. İlk başta kiralık yer bakmıştık, daha sonra belli bir miktar bütçeyle ev arayışına geçtik. Fakat hem kiralar hem ev fiyatları 2 kat olmuş. Ben 89’dan beri Bornova’dayım, fırsatçılık mıdır başka bir şey midir bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor.



