HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

09.03.2021 11:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İnsanları 20 milyon dolar dolandırdıktan sonra sırra kadem basan Avustralyalı Melissa Caddick'e ait olduğu belirlenen çürümüş bir ayak bulundu. Polis ise bu ayağa ilişkin 'beyin yakan' bir teorinin izini sürüyor.

Polisin evini aramasından saatler sonra kayıplara karıştı, aylarca hiçbir yerde izine rastlanmadı. Yaklaşık 20 milyon dolarla sırra kadem basan kadının bir ayağı çürümüş halde sahile vurdu.

Caddick, son olarak Kasım ayında Avustralya'nın Sydney şehrinin Dover Heights'te bulunan lüks malikanesinde görülmüştü.

Avustralya medyası, 12 Kasım sabahı kaybolan 49 yaşındaki işkadınının 60'tan fazla müşterisinden 20 milyon dolara yakın (145 milyon TL) yakın para çaldığını yazdı.

Avustralya polisi, geçen hafta bazı kampçıların, içinde Bournda Ulusal Park'ı sahilinde çürümüş ayak olan bir koşu ayakkabısı bulmalarına kadar, Caddick'in izine rastlayamamıştı.

603a1f375542851ed8fae966

AYAĞINI KENDİSİ KESMİŞ OLABİLİR

New South Wales polis komiseri Mick Fuller, Sydney'li kadının öldüğüne inandığını ancak davanın kapanmadığını ve polisten kaçmak için kendi ayağını kesmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Komiser Fuller şöyle konuştu: "Ayağını kesip hâlâ hayatta olma şansı her zaman var, bu ihtimal düşük de olsa bu davayı henüz kapatmadık. Hala ondan geriye kalanları arıyoruz ve fonların [dolandırılmış yatırımcılar için] nerede olabileceğine bakıyoruz."

DNA TESTİYLE DOĞRULANDI

Yapılan DNA testi, vücut kısmının kayıp kadına ait olduğunu doğruladı. Caddick'in lüks malikanesiyle çürümüş ayağının kıyıya vurduğu Bournda Ulusal Park sahili arasında 340 kilometre mesafe var.

Yeni Güney Galler polisi komiser yardımcısı Mick Willing, Caddick'in belli bir yol kat etmeden önce evinde suya girmiş olmasının mümkün olduğunu söyledi: "Suya ne zaman ve nasıl girdiği hala bir sır olmaya devam ediyor.

Bu noktada hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Her türlü fikre açığız ancak kayboluşunun koşulları göz önüne alındığında, kendi hayatına son vermiş olabileceği ihtimalini düşünüyoruz."

66302ac9a967f829e725a67db101119b

Mick Willing, polis ekiplerinin parçaları bir araya getirmeye çalışırken güney kıyısındaki Tathra yakınlarındaki bir milli parkı aramaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Caddick'in ortadan kaybolmasıyla ilgili ilk raporlar çıktığında, polis işkadınının hala hayatta olduğunu tahmin ediyordu.

BİR ARKADAŞI 835 BİN DOLAR KAPTIRDI

Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, kocası ve oğluyla beraber yaşayan 49 yaşındaki iş kadını, düzenli olarak yurtdışında geçirdiği tatiller ve pahalı moda zevkiyle biliniyordu.

Dolandırıcılık kurbanları arasındaki Cherly Kraft Reid, emekli maaşının 835 bin dolarını Caddick'e göndermiş. Reid, aynı zamanda arkadaşı olan Caddick'ten en son geçen yıl Eylül ayında haber almış.

Reid, 2GB radyoya şöyle konuştu: "Vay canına, bu oğlu için üzücü, trajik bir son ama aynı zamanda bizim için de üzücü ve trajik bir son oldu; çünkü hesabımızı kapatamadık."

Parasına atıfta bulunarak Reid, şöyle devam etti: "Haberlerde söylenilenlerin yanı sıra, bunun geri dönüşünü görme ihtimalimiz yok, bu oldukça yıkıcı bir durum. Bu sadece parayla ilgili değil, başımıza gelenlerin sonuçlarıyla ilgili. Yıllardır sıfır getiriye çalışıyoruz çünkü o anlamsız ama kendince haklı bir hayat yaşamaya karar verdi."

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu tarafından açılan dolandırıcılık soruşturması, halen devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Kıran kıran mücadele! Hem oltaya takıldı hem timsaha Kıran kıran mücadele! Hem oltaya takıldı hem timsaha
Taha suresinin meali ve faziletiTaha suresinin meali ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Rasim Öztekin'in son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Rasim Öztekin'in son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Timsahla balıkçının köpek balığı avı! Kıran kıran mücadelede kazanan bakın kim oldu

Kıran kıran mücadele! Hem oltaya takıldı hem timsaha

102 yaşındaki sürücünün ehliyetine 3 yıl el konuldu!

102 yaşındaki sürücünün ehliyetine 3 yıl el konuldu!

Pazarcılık yapan esnaftan ilginç çözüm! HES kodunu kartona yazıp boynuna astı

HES koduna ilginç çözüm! 'Beni görenler tebrik ediyor'

Amasya'da korkunç anlar! Kamyonetle çarpışan otomobilden iki kişi fırladı

Korkunç anlar! Araçtan böyle fırladılar

Korona nedeniyle ereksiyonu 'saatlerce' sürdü

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.