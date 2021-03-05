HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Başakşehir'de karısını öldüren kişi Ankara'da intihar etti

Başakşehir'de karısını öldüren kişi Ankara'da intihar etti

05.03.2021 13:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başakşehir'de karısını öldüren kişi Ankara'da intihar etti

İstanbul Başakşehir'de eşi Nebahat Kurt'u öldüren Emrullah Kurt, Ankara'da polisleri fark edince intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu.

21

Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünü belirledi. Kurt'un Ankara'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. Emrullah Kurt, polisleri farkedince babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Karakola koltuk değneğiyle gelen dilenci yürüyerek çıktı! ''Ayağında bir şey yok, iyileşip gideceksin''Karakola koltuk değneğiyle gelen dilenci yürüyerek çıktı! ''Ayağında bir şey yok, iyileşip gideceksin''
Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ankara İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis

Eşinin sevgilisini öldüren kadın için mahkemeden flaş karar

Maltepe'de küçük kıza tacizden tutuklanan şüpheli hakkında bir taciz iddiası daha

Küçük kızı taciz etmişti! İğrenç olayla ilgili yeni iddia

Karakola koltuk değneğiyle gelen dilenci yürüyerek çıktı! ''Ayağında bir şey yok, iyileşip gideceksin''

Karakola koltuk değneğiyle gelen dilenci yürüyerek çıktı! ''Ayağında bir şey yok, iyileşip gideceksin''

Eyüpsultan'da binanın çatısı alev alev yandı

Eyüpsultan'da korkutan yangın

Gaziantep'in meşhur lezzeti beyran Covid-19'u alt etti

Bu yemek Covid-19'u alt ediyor! Öyle yararları var ki...

Ahşabı nakış gibi işliyor! 5 yılda geldiği noktayı gören hayran kalıyor

5 yılda hayatı değişti! Uyku süresi dışında hep bu işi yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.