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Benjamin Button etkisi şaşırttı: Fareler gençleşti! Artık amaç aynı şeyi insanlar için yapmak

05.06.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moleküler biyolog David Sinclair, Harvard Tıp Okulu'ndaki laboratuvarında yaşlı fareleri yeniden gençleştirdi. Yani farelerde yaşlanmayı tersine çevirdi. "Benjamin Button" etkisi olarak nitelenen bu olay, bilim dünyasını şaşkına döndürdü. Şimdi ise aynı şeyi insanlar için yapmaya çalışıyorlar.

Benjamin Button etkisi şaşırttı: Fareler gençleşti! Artık amaç aynı şeyi insanlar için yapmak

"Yaşlandıkça gençleşmek bir gün mümkün olur mu?" Bu sorunun yanıtı hayli merak ediliyor. Ancak bir moleküler biyolog şaşırtan bir gelişmeye imza atarak farelerde yaşlanmayı tersine çevirdi. Şimdi sırada bunu insanlara uygulamak, yani o sorunun yanıtını vermek var.

FARELER YENİDEN GENÇLEŞTİ! GÖRÜŞLERİ İYİLEŞTİ

CNN'nin haberine göre; Moleküler biyolog David Sinclair'in Harvard Tıp Okulu'ndaki laboratuvarında yaşlı fareler yeniden gençleşti. Sinclair ve ekibi, yetişkin bir hücreyi kök hücreye dönüştürebilen proteinleri kullanarak, farelerdeki yaşlanan hücreleri gençleştirmeyi başardı. 2020'nin sonlarında yayınlanan ilk buluşta, görme yeteneği zayıf ve retinaları hasar görmüş yaşlı fareler, zaman zaman yavrularınınki kadar iyi bir şekilde görebiliyorlardı.

Son 20 yılını yaşlanmayı geciktirme ve tersine çevirme üzerine harcayan bilim insanı Sinclair, "Söyleyebildiğimiz kadarıyla bu kalıcı bir dönüşüm. Bunun, yaşlanmanın geri çevrilmesi için vücutta uygulanabilecek evrensel bir süreç olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİRİRSEK HASTALIKLAR OLMAMALI"

CNN ile ortaklaşa düzenlenen bir sağlık ve zindelik etkinliği olan Life Itself'te konuşan Sinclair, "Yaşlanmayı tersine çevirirsek hastalıklar olmamalı. 70'li yaşlarınızda kanser, 80'li yaşlarınızda kalp hastalığı, 90'lı yaşlarınızda Alzheimer endişesi duymadan yüzlercenize sunulabilecek teknolojiye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Sinclair’e ortak olan yatırımcı Whitney Casey ise, “Araştırması, yaşlanmanın değiştirilebilineceğini gösteriyor. Şimdi dünyayı değiştirmek ve yaşlanmayı bir hastalık haline getirmek istiyor” dedi.

yaşlılık

Sinclair'e göre modern tıp hastalıkları ele alırken, altta yatan nedene değinmiyor. Sinclair, "Biliyoruz ki, bir faredeki beyin gibi bir organın yaşını tersine çevirdiğimizde, yaşlanmanın getirdiği hastalıkların da ortadan kalktığını biliyoruz. Hafıza geri geliyor, bunama yok. Gelecekte, çoğumuzun başına bela olan hastalıkları tedavi etmenin en iyi yolunun yaşlanmayı geciktirmek ve tersine çevirmek olacağına inanıyorum." dedi.

İNSANLAR İÇİN AYNI ŞEYİ YAPMAK İÇİN ERKEN AŞAMA

Sinclair, fareleri canlandıran genetik müdahalenin insanlar için aynı şeyi yapıp yapmayacağına dair çalışmaların erken aşamada olduğunu söyledi. İnsan deneylerinin bitmesi, analiz edilmesi ve eğer güvenli ve başarılıysa, federal bir onay için gereken kitleye ölçeklenmesi yıllar alacak.

Sinclair, bilimin genlerimizi de sıfırlayıp sıfırlayamayacağımızı belirlemesini beklerken, yaşlanma sürecini yavaşlatmanın ve biyolojik saatlerimizi sıfırlamanın başka birçok yolu olduğunu söyledi: Yemek için sebzelere odaklanın, daha az yiyin, yeterince uyuyun, kas kütlenizi korumak için egzersiz yapın, sosyalleşin ve iyi bir gün geçirin."

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