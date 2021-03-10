Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Brezilya'da ise salgının başlangıcından bu yana ülkedeki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1972, Meksika'da 866, Arjantin'de 131, Kolombiya'da 78, Peru'da 190, Şili'de 19 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 1972 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 268 bin 370’e, 70 bin 764 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 122 bin 429’a yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Koronavirüsün ilk halinden çok daha hızlı yayılan ve çok daha ölümcül olan P1 mutasyonuyla başa çıkmaya çalışan Brezilya’nın sağlık sistemi de çöküşün eşiğinde.

Uzmanlar durum birkaç hafta içinde kontrol altına alınmazsa bütün dünya için bir felaket olabileceği yorumlarını yapıyor.

DAHA HIZLI YAYILIYOR, AŞI OLANLARA DA BULAŞIYOR!

Bilim insanlarının P1 olarak adlandırdığı Brezilya varyantı ilk olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında keşfedildi. Ancak bilim insanları ilk etapta bu varyantın yarattığı tehlikenin boyutlarını anlayamamıştı. Sonuçları bu hafta kamuoyuyla paylaşılan araştırmalar ise P1 varyantının Brezilya'da özellikle de Amazon ormanlarının içinde bulunan Manaus şehrinde nasıl bu kadar hızlı yayılabildiğine ışık tutuyor.