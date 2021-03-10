Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Brezilya'da ise salgının başlangıcından bu yana ülkedeki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1972, Meksika'da 866, Arjantin'de 131, Kolombiya'da 78, Peru'da 190, Şili'de 19 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 1972 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 268 bin 370’e, 70 bin 764 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 122 bin 429’a yükseldi.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.
Koronavirüsün ilk halinden çok daha hızlı yayılan ve çok daha ölümcül olan P1 mutasyonuyla başa çıkmaya çalışan Brezilya’nın sağlık sistemi de çöküşün eşiğinde.
Uzmanlar durum birkaç hafta içinde kontrol altına alınmazsa bütün dünya için bir felaket olabileceği yorumlarını yapıyor.
Bilim insanlarının P1 olarak adlandırdığı Brezilya varyantı ilk olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında keşfedildi. Ancak bilim insanları ilk etapta bu varyantın yarattığı tehlikenin boyutlarını anlayamamıştı. Sonuçları bu hafta kamuoyuyla paylaşılan araştırmalar ise P1 varyantının Brezilya'da özellikle de Amazon ormanlarının içinde bulunan Manaus şehrinde nasıl bu kadar hızlı yayılabildiğine ışık tutuyor.
Elde edilen sonuçlara göre, P1 varyantı, koronavirüsün ilk haline kıyasla 1,4 ila 2,2 kat daha hızlı yayılıyor.
Ancak daha önemli bir nokta var ki bu varyant, Covid-19'un daha önceki varyantlarına bağışıklık kazanmış bünyeleri bile yeniden hasta etme gücüne sahip. Bir başka deyişle, daha önce koronavirüsün ilk halini kaptıktan sonra hastalanıp iyileşmiş ve/ya aşı olmuş kişiler bu varyantı kaparak yeniden hasta olabiliyor.
Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 134 bin 20 vaka ve 62 bin 101 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.
ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 843 bin 218’e ulaştı.