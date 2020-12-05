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Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Markete gitmek serbest mi?

05.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Markete gitmek serbest mi?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle uygulamaya konulan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00’de başladı ve 7 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek. Bu süreçte vatandaşlar markete gitmek serbest mi sorusunun yanıtını da merak ediyor. Peki, bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle yeni koronavirüs tedbirleri alındı ve uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00’de sokağa çıkma yasağı başladı ve 7 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek. Şimdi vatandaşlar, hafta sonu marketler kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde acil ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bugün marketler saat kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, hafta sonu marketler açık mı? Bugün marketler kaça kadar açık kalacak?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Vatandaşlar, hafta sonu acil market ihtiyaçları için marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.

Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacağı aktarıldı. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 5-6 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan Cumartesi ve Pazar günleri de ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık oluyor. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebiliyor.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler belirlenen saatlerde faaliyet gösteriyor. Belirlenen saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabiliyor. Dolayısıyla kısıtlamanın olduğu hafta sonu marketler açık olacak. Peki, bugün marketler saat kaçta açılıyor? Bugün marketler saat kaçta kapanacak?

BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı sorusuna yanıt alan vatandaşlar marketlerin, bakkalların, manavların, kasapların ve kuruyemişçilerin kaça kadar açık olacağını da merak ediyor. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor.

Vatandaşlar markete gitmek serbest mi sorusunun cevabını da merak ediyor. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor. Dolayısıyla 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakında bulunan markete, bakkala, manava, kasaba, kuruyemişçiye ve fırına gidebiliyor.

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabiliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin veriliyor.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar:

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar

Vatandaşlar, yukarıda belirtilmiş olan durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçları ile veya Bakanlığa ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebiliyor.

Yukarıda belirtilmiş olan mazeretleri taşımayan vatandaşların şehirler arası seyahatleri ise yalnızca toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak şartıyla mümkün. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden vatandaşlar da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oluyor.

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