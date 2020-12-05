Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Markete gitmek serbest mi?

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle yeni koronavirüs tedbirleri alındı ve uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00’de sokağa çıkma yasağı başladı ve 7 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek. Şimdi vatandaşlar, hafta sonu marketler kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde acil ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bugün marketler saat kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, hafta sonu marketler açık mı? Bugün marketler kaça kadar açık kalacak? BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? Vatandaşlar, hafta sonu acil market ihtiyaçları için marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi. Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacağı aktarıldı. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 5-6 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan Cumartesi ve Pazar günleri de ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık oluyor. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebiliyor. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler belirlenen saatlerde faaliyet gösteriyor. Belirlenen saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabiliyor. Dolayısıyla kısıtlamanın olduğu hafta sonu marketler açık olacak. Peki, bugün marketler saat kaçta açılıyor? Bugün marketler saat kaçta kapanacak? BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı sorusuna yanıt alan vatandaşlar marketlerin, bakkalların, manavların, kasapların ve kuruyemişçilerin kaça kadar açık olacağını da merak ediyor. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor.

Vatandaşlar markete gitmek serbest mi sorusunun cevabını da merak ediyor. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor. Dolayısıyla 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakında bulunan markete, bakkala, manava, kasaba, kuruyemişçiye ve fırına gidebiliyor. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabiliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?