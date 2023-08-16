Çocuklarınızın hem havuzda hem denizde kullanıp güvende kalacağı en iyi kolluk modelleri

Henüz yüzmeyi öğrenmeyen çocuklarınızın deniz ve havuzda güvenle vakit geçirebilmeleri için kolluklardan yardım alabilirsiniz. "Kolluk nedir?", "Kolluk ne demek?" veya "Kolluk ne işe yarar?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Kolluklar içi hava dolu, kola takılan ve kullananların suya batmasını engelleyen bir yüzme yardımcısıdır. Böylece yüzme bilmeyen çocukların denizde ve havuzda güvenle eğlenmelerini sağlar. Eğer sizin de çocuğunuz için güvenle kullanabileceğiniz bir kolluk modeline ihtiyacınız varsa en iyi seçenekleri görmek için okumaya devam edin!

1. Kaliteli kolluk önerisi arayanlara: Myminibaby Başlangıç Seviye Yüzme Kolluk

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En pahalı kolluk modelleri arasında yer alan Myminibaby Başlangıç Seviye Yüzme Kolluk, başarılı performansıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İçerisindeki sünger doku sayesinde bebeklerin ve küçük çocukların yüzmesine yardımcı olan ürün, oldukça dayanıklı.

Denize yeni girmeye başlayan bir bebeğiniz varsa "Kolluk nasıl takılır?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Kollukları takmadan önce suyla ıslatmak gerekiyor. Daha sonra çocuğunuzun kolunu havaya kaldırın ve koltuk altına gelene kadar kolluğu itin. Son olarak ise dikiş izleri kaybolana kadar kolluğu şişirin. Artık çocuğunuz güvenle yüzmeye hazır!

2. Uygun fiyatlı ve kaliteli kolluk arayanlara: Mondo Sports Toy Story Şişme Kolluk

Dayanıklı ve şişirmesi kolay olan Mondo Sports Toy Story Şişme Kolluk, Toy Story animasyon filminde yer alan karakterlerin yer aldığı tasarımıyla çocukların beğenisini kazanıyor. Hafif malzemeyle üretilen kolluk, bu sayede çocuklara ekstra bir ağırlık yapmıyor ve hareket kolaylığı sağlıyor.

18 ay ila 3 yaş aralığındaki çocukların kullanımına uygun olan model, çocuğunuzun deniz ve havuzda güvenle vakit geçirmesine yardımcı oluyor. Çocukların en çok sevdiği havuz arkadaşları arasında yer alacak modeli incelemeden alacağınız kolluğa karar vermeyin, deriz!

3. Cilde zarar vermeyen: Shingo Mingo Yüzme Yardımcısı Kolluk

Çocuk kolluk modelleri arasında ilgi gören ürünlerden biri de Shingo Mingo Yüzme Yardımcısı Kolluk. En iyi kolluk markaları arasında yer alan Shingo Mingo ürünü olan kolluk, içerisinde ekstra sünger bulunduruyor. Bu sayede patlasa dahi çocuğunuzun yüzeyde kalmasına yardımcı oluyor. Tamir bandı ile gelen ürün, olası bir delinme durumunda kolaylıkla onarılabiliyor. Ancak yine de mutlaka yetişkin gözetiminde kullanılması tavsiye ediliyor.

Yuvarlak yapısı sayesinde kolda aşınma yapmayan ürün, özel materyaliyle cilde zarar vermiyor. Şişirildiği zaman 18 santimetre çapa sahip olan kolluğu çocuğunuz yaklaşık 20 kilogram olana kadar kullanabilirsiniz.

4. İleri seviye kolluk arayanlara: Her Yaşa Uygun Kolluk

Çocuğunuz büyüdükçe kullanabileceğiniz bir kolluk arıyorsanız harika bir önerimiz var: Her Yaşa Uygun Kolluk! Diğer pek çok modelden farklı olan ürün, bir yaşından itibaren her birey tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Bilek kısmından ilerletilerek giyiliyor ve kol hizasına rahat bir şekilde oturuyor.

Kolluk giyildikten sonra şişiriliyor. Çıkmayacağından emin olunacak seviyeye kadar şişirildiğinde rahat bir şekilde denize girilebilir. Herhangi bir kanserojen madde içermeyen kolluk modeli çocukların deniz ve havuzda güvenli bir şekilde yüzmesine yardımcı olur.

5. Çift airbag özelliğiyle: Swimbobo Yüzme Yardımcısı Kolluk

İki farklı hava bölmesiyle ekstra güvenlik oluşturan Swimbobo Yüzme Yardımcısı Kolluk, çocukların severek kullandığı modeller arasına yer alıyor. Kaliteli kolluk denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Swimbobo'nun ürünü, dayanıklı 0,3 milimetre kalınlıktaki materyali sayesinde uzun süre kullanılabiliyor.

Sivri bir cisimle delinmediği zaman patlamıyor. Ürün, yuvarlak yapısıyla çocuğunuzun su üstünde dengede kalmasına yardımcı oluyor. Üç adet hava yastığı olduğu için güvenle kullanılabilen kolluk, havuzun ve denizin tadını çıkarmak için ideal modellerden biri.

6. Kız çocuklarının gözdesi: Bestway Çocuklar İçin Mickey Mouse Minnie Şişme Kolluk

Bestway Çocuklar İçin Mickey Mouse Minnie Şişme Kolluk, özellikle kız çocukların çok ilgisini çeken kolluk modellerinden biri. Üç yaşından altı yaşına kadar olan çocukların kullanımı için uygun olan kolluğun üzerinde iki tane hava haznesi bulunuyor. Böylelikle haznelerden biri patlasa dahi diğeri çocuğunuzun yüzeyde kalmasına yardımcı oluyor.

25x15 santimetre boyutunda olan ürün, lisanslı Mickey Mouse deseniyle göz alıcı bir tasarıma sahip. Markanın yetişkin gözetiminde kullanılmasını önerdiği kolluklar, çocuklarınızın havuz ve denizde su yüzeyinde kalarak eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

7. Üç ila altı yaş arası çocuklar için kolluk arayanlara: İntex Kırmızı Kolluk

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Super-though vinyl malzemeden üretilen İntex Kırmızı Kolluk, çocukların havuz ve denizde su üstünde kalmasına yardımcı oluyor. Tek bir supaptan ağız yoluyla şişirilerek kullanıma hazır hâle geliyor.

Yetişkin gözetiminde kullanılması gereken ürünün her kullanımdan önce tam olarak şişip şişmediğini ve koldan çıkıp çıkmayacağını kontrol etmek gerekiyor. Çocuklar için en iyi yüzme kolluk modelleri arasında yer alan ürün kullananların da beğenisini kazanıyor. Rengiyle de dikkat çeken kolluğu incelemeden geçmeyin.

8. LOL desenli kolluk arayanlara: Sunman Kolluk

Uzun süreli kullanım için ideal seçeneklerden biri olan Sunman Kolluk, renkli ve LOL desenli tasarımıyla kız çocuklarının gözde kolluklarından biri. Çocuklar için en iyi kolluk seçeneklerinden olan ürün, dayanıklı malzeme kullanılarak üretiliyor. 25x15 santimetre boyutlarında olan kolluk, günlük olarak kullanılabiliyor.

Giyildiği zaman çocuğunuzun su üstünde eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan ürün, deniz ve havuz etkinliklerini daha eğlenceli hâle getiriyor. Ürün ne kadar çocukları su üstünde tutsa da mutlaka yetişkin gözetiminde kullanılmasını gerekiyor. Çocuğunuzun çok seveceği kolluğu incelemeden geçmeyin!

9. Üç hava yastıklı, güvenli tasarım: Amycute Yüzme Kollukları

Deniz veya havuzda vakit geçiren çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmayı başaran Amycute Yüzme Kollukları, 14 yaşına kadar kullanılabilen ürünlerden biri. İki farklı bedeni bulunan ürünün S modeli 1 yaşından 3 yaşına kadar, L modeli ise 4 ila 14 yaş arasında kullanılabiliyor.

EN71 sertifikası bulunan ürün, çevre dostu PVC malzemeler kullanılarak üretiliyor. Zararlı herhangi bir yumuşatıcı içermiyor. İçerisinde üç farklı hava yastığı bulunduğu için birisinin zarar görmesi hâlinde diğerleriyle çocukların yüzeyde kalmasına yardımcı oluyor.

10. Eğlenceli deseniyle çocukların gözdesi: ROCKY&CHAO Yüzme Kollukları

Bir yaşından altı yaşına kadar olan çocuklar için uygun bir kolluk arıyorsanız ROCKY&CHAO Yüzme Kollukları'na göz atabilirsiniz. En iyi kolluk markası arasında yer alan ROCKY&CHAO ürünü olan kolluğu 10 ila 30 kilogram arası çocuklar rahatlıkla kullanabiliyor. Yüksek kaliteli malzemeyle üretilen kolluk, kolay kolay çizilmiyor.

Çevre dostu malzemesi sayesinde koku yapmıyor. Herhangi bir şekilde çocuğunuzun sağlığına zarar verici kimyasallar içermiyor. Yumuşak dokusu, kolayca giyilmesini sağlıyor. Güvenilir bir yüzme yardımcısı olan ürün, çocukların havuzda ve denizde eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı oluyor.

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