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Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

03.07.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil mevsimi geldi. Küçük yaşta çocuğu ya da bebeği olanlar için farklı ihtiyaçlar olduğundan, hazırlık süreci epey önemli bir hâle geliyor. Fakat bebekli tatili kolaylaştıracak ürünlerle hem hazırlık sürecini hem yolculuğu hem de tatili daha rahat bir hâle getirebilirsiniz. Tatil sürecinizi kolaylaştıracak bebek tatil ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

Bebeğinizin ayaklarını belki de ilk kez suya sokma hayalleri kurarken onun tüm ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde tamamlamak önemli. Listemizdeki ürünlerle bebeğinizin sağlığını koruyabilir, tatilin hem onun hem sizin için keyifli geçmesini sağlayabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz, içinde bebek güneş kreminden sinek kovucuya kadar ihtiyacınız olabilecek çok çeşitli ürünlerin bulunduğu listemizle tatil çantanızı kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

1. Anne sütüne devam edenler için: Lansinoh Süt Saklama Poşeti

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

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Anne sütünü güvenle saklayabilmek, tatillerde ebeveynlerin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Lansinoh Süt Saklama Poşeti bu konuda hayat kurtarıcı olabilir. Hem dışardan hava almayan önleyen hem sızdırmayan çift kilit sistemi sayesinde sütü güvenle saklayabilirsiniz. BPA ve BPS içermeyen polietilenden üretilmiş olan bu poşetler, doğrudan doldurulmaya da uygun. Aynı zamanda üzerine tarih yazabilmeniz için kolay yazılabilir yüzeye sahip bir bölümü de var.

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2. Yaz sıcaklarında pişikten korunmak isteyenler için: NIVEA Baby Pişik Önleyici Krem

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

Pişik kremi her bebeğin olmazsa olmazı arasında. Özellikle sıcak yaz tatillerinde oldukça önemli. NIVEA Baby Pişik Önleyici Krem 100 ml, Hassas Bebek Cilt, Bebek Bakımı,Panthenol ile Cilt Tahrişi Önler,%0 Alkol,%0 Paraben, içeriğindeki çinko oksit ile kızarıklığı önlüyor, cildi yatıştırıyor ve rahatlatıyor. Bebeklerin cildine uygun üretilmiş olan pişik kremi paraben, alkol ve koruyucu madde içermiyor. Suya da dayanıklı olan bu ürün, bebekli yaz tatillerinizin vazgeçilmezi olabilir.

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3. Güvenli ve kolay kullanılabilir bir suluk arayanlar için: Philips Avent SCF551/05 Eğitici Damlatmaz Bardak

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

Yaz sıcaklarında bebeklerin de bol su içmesi oldukça önemli. Fakat onlara uygun bardaklar ya da içme aparatları bulmanız pek kolay değilse Philips Avent Eğitici Damlatmaz Bardak işinize yarayabilir. Bebeklerin kolay tutabilmesi için özel olarak üretilmiş bu bardaklar, bebeğinizin su içmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda az parçadan oluşan ürün kolay temizlemeye de imkân veriyor.

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4. Keyifli bir yolculuk yapmak isteyenler için: Oto Koltuğu Çocuk Aktivite Masası

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Sıcak havalardaki uzun yolculukları bebekler için eğlenceli hâle getirmek istiyorsanız Oto Koltuğu Çocuk Aktivite Masası'na bir göz atabilirsiniz. Aracın içinde rahat bir şekilde çizim yapmak, kitap okumak, yemek yemek için kullanılabilen bu ürün aynı zamanda piknikte ya da plajda da kullanılabiliyor. Çabuk monte edilebilen sistemi sayesinde yolculuk sırasında temizlenmesi de kolay.

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5. Aynı anda birden fazla sorununu çözmek isteyenler için: MEKs Yatak Olabilen Çok Amaçlı Anne Bebek Bakım Sırt Çantası

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

Bebekli tatillerde, hemen hemen her şeyi düzenli bir şekilde içinde taşıyabildiğiniz çantalar oldukça kullanışlı olabiliyor. MEKs Yatak Olabilen Çok Amaçlı Anne Bebek Bakım Sırt Çantası, tüm eşyaları sığdırabilmenin yanı sıra bir yatağa da dönüşebiliyor. Daha dayanıklı ve konforlu bir kumaşa sahip olan bu çanta özellikle plajda çok işinize yarayabilir. Aynı zamanda bebek yatağı bulunmayan otel odalarında ya da evlerde sizi büyük bir dertten kurtarabilir.

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6. Küçük yaralanmalara acil çözüm: Getwell Süperboy Yara Bandı

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

Mesele tatil olunca ufak yaralanmalar kaçınılmaz olabiliyor. Bu yaraları güvenli bir şekilde korumak için üretilen, onları hem görüntüsüyle hem yapısıyla rahatsız etmeyecek bir ürün kullanmak önemli. Getwell Süperboy Yara Bandı bu konuda işinizi kolaylaştıracak bir ürün. Hava geçirebilen yapısıyla yaraların rahat iyileşmesini sağlarken yara olan yüzeyi suya, toza ve kire karşı korur. Ayrıca ürün çocukların sevebileceği eğlenceli tasarımlara sahip.

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7. Sineklerden kurtulmanın etkili çözümü: Off! Aqua Pump Spray 100 mL Sinekkovar

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

Yazın başınızın belası olan sivrisinekler çocuğunuz için de rahatsız edici olabilir. Sivrisineklerin yoğun olduğu bir bölgede olacaksanız Off! Sinekkovar Sprey, tatil çantanızın olmazsa olmaz ürünlerinden biri. Doğrudan cildinize ya da kıyafetlerinize uygulayabileceğiniz bu ürün 6 saate kadar koruma sağlıyor. 2 yaşından büyük herkesin kullanımına da uygun. Bu sayede ürünü hem çocuğunuz hem kendiniz için kullanabilirsiniz.

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8. Bebeği için yanında içecek taşıyanlara: Numio Bebek Termosu

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

Tatilde, herhangi bir yerde çocuğunuz için uygun yiyecek ve içeceklere ulaşabilmeniz kolay olmayabilir. Bebeğiniz için hazırladığınız içeceği veya püre hâlindeki yiyeceği Numio Bebek Termosu ile istediğiniz yere güvenle taşıyabilirsiniz. Sıcak içeceklerin ısısını 12 saat, soğuk olanları ise 24 saate kadar koruyabilen bu termos çift kat paslanmaz ve kırılmaz çelikten üretilmiş. Güvenli kilit sistemi ise tek bir tuşla kolaylıkla açılabiliyor.

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9. Bebeğinizi güneşten koruyun: LA ROCHE-POSAY Anthelıos Dermo Pediatrics Lait Spf 50+ Çocuk Güneş Koruyucu

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

Güneş kremi her mevsimin olmazsa olmazı. Çocukları için de onlara uygun bir güneş kremini tatil çantanıza mutlaka eklemelisiniz. LA ROCHE-POSAY Spf 50+ Çocuk Güneş Koruyucu çocuğunuz için güvenle kullanabileceğiniz ürünler arasında. Hassas ve atopiye eğilim gösterebilen bebek ciltleri için de uygun olan bu güneş kremi 3-36 ay arası bebeklerde de kullanılabiliyor.

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10. Braun IRT 3030 Kulaktan Ateş Ölçer

Bu yaz tatile bebekleriyle çıkacakların yanlarına mutlaka almaları gereken ürünler

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Ateş ölçerler bebek çantalarının demirbaşı olan ürünler arasında. Özellikle yazın, güneş çarpmalarının sık yaşandığı dönemlerde Braun Kulaktan Ateş Ölçer yaz tatillerinizin kurtarıcısı olabilir. Ürünün bir saniye gibi kısa bir sürede kulaktan ölçüm yapması sayesinde bebeğinizi rahatsız etmeden rahatlıkla ateşini ölçebilirsiniz. Aynı zamanda küçük tasarımı tatil çantalarınızda çok yer kaplamaz.

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