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    4. Kolluktan şişme yeleğe çocukların güvenliğini sağlayacak ve onlara yüzmeyi sevdirecek ürünler

    Kolluktan şişme yeleğe çocukların güvenliğini sağlayacak ve onlara yüzmeyi sevdirecek ürünler

    31.07.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yaz aylarında çocukların en büyük eğlencelerinden biri, denize veya havuza girmek. Aileler de sıcak yaz günlerinde çocuklarının güvenle yüzmesi için çeşitli ürün arayışına giriyor. Siz de hem çocukların suyun tadını çıkarmalarını sağlayacak hem gönlünüzü ferah tutacak ürünlere ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Öyleyse gelin, çocuğunuza yüzmeyi sevdirecek ve yüzerken güvende olmasını sağlayacak birbirinden kaliteli ürünlere birlikte göz atalım!

    Kolluktan şişme yeleğe çocukların güvenliğini sağlayacak ve onlara yüzmeyi sevdirecek ürünler

    Suda vakit geçirmek, yaz döneminin en büyük eğlenceleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Denizin ve havuzların büyük rağbet gördüğü bu sıcak günlerde aileler, çocuklarının güvenle yüzmesini istiyor. Çocuklar denizin keyfini çıkarırken ailelerin gönlünü rahat edebileceği birçok farklı ürün bulunuyor. Gelin, her ne kadar güvenilir olsa da ebeveyn gözetiminde kullanılması gereken bu ürünleri birlikte inceleyelim.

    1. En güvenilir kolluk modellerinden biri: Myminibaby Başlangıç Seviye Yüzme Kolluk

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

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    Kendi başına yüzmeye başlayan çocukların en büyük yardımcılarından biri olan Myminibaby Başlangıç Seviye Yüzme Kolluk, bebeğinizi suyun üstünde tutuyor. Merkeze eşit uzaklıktaki noktaları sayesinde çocuğunuzun dengede kalmasını sağlayan model, kesin olmayan kenarları sayesinde tahriş gibi istenmeyen olayların yaşanmasını engelliyor. Cilt dostu yapısıysa uzun süre takılsa dahi herhangi bir kızarıklığa neden olmuyor.

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    2. Keyifle yüzmek isteyen bebeklere: Osman Kızılkaya Bebek Yüzme Boyun Simidi Emniyet Kilitli

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

    Kilosu 5 ila 15 arasında değişen bebeklerin kullanabileceği Osman Kızılkaya Bebek Yüzme Boyun Simidi Emniyet Kilitli, güvenilir yapısıyla ön plana çıkıyor. Ürünü kullanan bebeğin vücudunun tamamı suyun içinde kaldığı için hem bebekler yüzmekten daha çok keyif alıyor hem bebeğin vücut ısısı daha az değişiyor. Böylelikle bebeğin üşümesi azalıyor. Vücudun tamamı suyun içinde kaldığı için güneşten korunma imkânı da yaratıyor.

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    3. Oyuncu bebeklere uygun bir bot: Bestway Space Splash Baby Boat

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

    Bestway Space Splash Baby Boat, oyuncu bebeklerin en sevdiği deniz oyuncakları arasında yer alıyor. Bebeğinizin içine oturarak keyif yapabileceği bu oyuncak, UV güneş korumalı gölgeliği ile sıcak yaz aylarında çocuğunuzu koruyor. Önünde bulunan direksiyonu ve altında yer alan görüş penceresi keyifle vakit geçirmelerine yardımcı oluyor. Kolaylıkla şişirilebilen ve indirilebilen bot, dengeli yapısıyla güven veriyor.

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    4. Çocuğunuz güvenle denizin keyfini çıkarsın: Vardem Yakalı Sarı Yelek

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

    Çocukların denizde ve havuzda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan Vardem Yakalı Sarı Yelek, beğenilen ürünlerden biri. Renk çıkarmayan ve koku yapmayan ürün, silinerek kolayca temizleniyor. Çocuklar için konforlu bir yapı oluşturan yelek havası indirildiğinde yer kaplamaz. Bu sayede onu kolayca her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Ürün, super-though vinil plastik malzeme kullanılarak üretiliyor.

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    5. Minik dalgıçların ilk gözlükleri: Aisrida Çocuk Şnorkel Seti

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

    Havuzda ve denizde hem dibi seyretmek hem daha güvenilir bir şekilde yüzmek isteyen çocukların ilk tercihleri arasında Aisrida Çocuk Şnorkel Seti yer alıyor. Renkli ve ilgi çekici olan bu set, yüzmeyi çok daha eğlenceli bir hâle getiriyor. Set içerisinde gözlük, şnorkel, palet ve telefon kılıfı yer alıyor. Siz de çocuğunuzun yüzerken güvenle suyun altına bakmasını sağlayan sete bir şans verebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    6. Havuz kenarında koşmayı seven çocuklara: Slipstop Berko Mint Erkek Çocuk Deniz Havuz Ayakkabısı

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

    Bazı çocuklar kuma basmaktan hoşlanmazken bazılarıysa havuz kenarında hızla koştururken ailelerin yüreklerini ağzına getiriyor. Slipstop Berko Mint Erkek Çocuk Deniz Havuz Ayakkabısı, altında yer alan kaymaz yüzey sayesinde çocuğunuzu güvende tutuyor. Ayrıca yumuşacık kumaşla ayakları sıkıca sarıyor. Böylelikle çocuklar deniz ve havuzda gönlünce koşup oynayabiliyor, güvenle vakit geçirebiliyor. Dört farklı beden sunan ürünü mutlaka inceleyin.

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    7. Çocukları mutlu eden kaliteli bir model: INTEX Hayvan Figürlü Simit

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

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    Hafif olduğu kadar dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılabilen INTEX Hayvan Figürlü Simit, hem çocuklarınıza yüzmeyi sevdirecek hem onları güvende tutacak bir ürün. Renk atmayan simit, koku yapmaz ve silinerek temizlenebilir. Model, üç yaş ve üzeri çocukların kullanımına uygun. Farklı hayvan figürleriyle tasarlanan kaliteli ve kolay kullanılan ürün, çocuklarınızın favorisi olmaya aday!

    Ürünü İncele

    8. Bebeği için kolluk arayanlara: 0-3 Yaş Turuncu Desenli Havuz Kolluğu

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

    Minik bebeğinizin deniz ve havuzda güvenle vakit geçirmesi için yaşına uygun bir kolluk arıyorsanız 0-3 Yaş Turuncu Desenli Havuz Kolluğu'na mutlaka göz atmalısınız. Tam 25 kilogram taşıma kapasitesi bulunan model, yumuşak dokusuyla bebeğinizin narin cildine zarar vermez. Siz de bebeğinizin yüzme öğrenmesine yardımcı olacak kaliteli bir kolluk isterseniz modele bir şans verebilirsiniz.

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    9. Yüzme yardımcısı arayanlara: Free Swimming Baby Şişme Bebek Yüzme Adası

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

    Bebeklerini güvende tutmak isteyen ama aynı zamanda özgürce suyun tadını çıkarmasını arzulayan aileler için Free Swimming Baby Şişme Bebek Yüzme Adası, harika bir seçenek. Âdeta hem simit hem can yeleği görevi üstlenen ürün, çıkarılabilir güneş korumasıyla tek başına bir yüzme yardımcısı. Kolayca şişirebilen ada, bebeğinizin geriye doğru devrilmesini önleyen bir mekanizmaya da sahip.

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    10. Çocuklar için harika bir yüzme yardımcısı: Arena Çocuk Yüzdürme Yeleği

    Kolluktan şişme yeleğe hem çocukların güvenliğini sağlayacak hem onlara yüzmeyi sevdirecek deniz ürünleri

    Kilosu 15 ila 30 arası değişen çocuklar için uygun bir yüzme yardımcısı arıyorsanız Arena Çocuk Yüzdürme Yeleği ile bir an önce tanışmalısınız. Çift kilit sistemi sayesinde güvenle kapanıyor ve ayarlanabilir kayışları bedene göre tam olarak uyum sağlıyor. Çocukların yüzme esnasında destek alması için kullanılan ürünün ne kadar güvenli olsa da sürekli olarak ebeveyn gözetiminde kullanılması tavsiye ediliyor.

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    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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