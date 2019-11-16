Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan, 'Tutturmuşlar erken emeklilik diye. İskandinav ülkelerinin çoğu bundan battı. Bu hesap yanlış hesaptır. Seçim kaybetsek de bu işte yokum. Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek.' dedi.

SGK merkezlerinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz, maalesef yüzde 40'a doğru gitmişti, bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, hamdolsun şu anda yüzde 13.5'e kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de." dedi.

Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir.

Eylül oranı ile birlikte işsizlik oranının yeniden düşmeye başlamasının bekliyoruz. İnsanlarımıza sadece iş değil, aynı zamanda yüksek bir hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz çalışan herkesin kayıt altında olmasının sağlamaktır.

"ARTIK IMF İLE İŞİMİZ YOK"

Bay Kemal bunlar IMF'ye gidecekler diyordu, IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil. Mayıs 2013'te 23.5 milyar doları sıfırladık, artık bizim IMF ile işimiz yok.

FAİZ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

Faiz, maalesef yüzde 40'a doğru gitmişti, bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, hamdolsun şu anda yüzde 13.5'e kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de.

EYT AÇIKLAMASI

Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.

