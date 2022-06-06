Diyarbakır'da korkunç olay! El ele ölüme gitmişler, aralarında Türkiye şampiyonu da var

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne giren 4 çocuktan 3'ü boğuldu. Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde öğrenci oldukları belirlenen çocukların çarşı izni alarak okuldan dışarı çıktıkları ortaya çıktı. Çocukların yakınları sinir krizi geçirirken hayatını kaybeden Osman Yetişgin'in Wushu Türkiye şampiyonu olduğu öğrenildi. Öte yandan toprağa verilen Yunus Vural’ın yakını Veysi Belli, öğrencilerin nehrin karşısına geçmek için el ele tutuşup suya girdiklerini öğrendiklerini belirtti.

1,5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu. İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri sona eren çocukların yakınları Adli Tıp Kurumu önünde ağıtlar yaktı. Cenazeler çıkarılırken ölenlerin bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

OKULDAN ÇARŞI İZNİ ALIP DIŞARI ÇIKMIŞLAR

Hayatını kaybeden 3 lise öğrencisinin kimlikleri belli oldu. Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'ne il dışından gelerek yatılı okuyan 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural'ın okuldan çarşı izni alarak dışarı çıktıkları ortaya çıktı.

"BİR BAKTIM ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ"

Bölgeye balık tutmak için geldiğini belirten Emrullah Aydın, "Öğlen saatlerinde 4 genç geldi. Biz burada balıkla uğraşıyorduk. Burada suya girmek istediler. Sanırım yüzmeyi bilmiyorlardı. Bilseydiler zaten elbiseyle girmezlerdi. Sonra bir baktım çığlık sesleri geldi. Arkadaşlar geldiler müdahale ettiler" dedi.

Kemal Başak ise, "Keyifle yüzmeye başladılar. 20 dakika sonra nehirden çıktılar. İleriye doğru gittiler. Sonra baktık ki polisler geldi. Sonra çığlık seslerinin ardından oraya gittik. Suya kimse girmesin, çocuklarınızı da su kenarından uzaklaştırın. Balık için geliyorsanız gelin ama suya girmeyin" diye konuştu.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden öğrencilerden Osman Yetişgin (16) Silvan ilçesinde Karabehlülbey Mezarlığı’nda, Enes Can (17) Şırnak’ın İdil ilçesinde Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığı'nda ve Yunus Vural (16) ise Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Silvan ilçesinde toprağa verilen Osman Yetişgin’in 4 kez Wushu Türkiye şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Wushu Milli Takım Antrenörü Nimet Kalkan, “Sporcumuz yaklaşık 9 yıldır halk eğitim merkezinde Wushu kursunda antrenman yapıyordu ve yıllar içerisinde 4 Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye 2’nciliği bir de Türkiye 3’üncülüğü elde etti. İller arası şampiyonada da bir çok başarılar kazandı. Spor kariyerinde olduğu gibi eğitimde de çok başarılı bir öğrencimizdi. En son bir ay önce ziyaretime geldiğinde ‘ben doktor olacağım’ diyordu” dedi.

EL ELE ÖLÜME GİTMİŞLER

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verilen Yunus Vural’ın yakını Veysi Belli, öğrencilerin nehrin karşısına geçmek için el ele tutuşup suya girdiklerini öğrendiklerini belirterek, "Elele karşıya geçmeye çalışıyorlar. Sonra suda boğuluyorlar. Orada rahmet ediyorlar” dedi.

Kaynak: DHA



