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Dünya basını yazdı: ABD'den çığır açacak buluş! Yarın açıklanması bekleniyor... "Bu doğrulanırsa, tarihi bir ana tanık oluruz"

12.12.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası basın kuruluşları, ABD'de çığır açacak bir gelişme yaşandığını yazdı. ABD'li bilim insanlarının büyük bir atılım gerçekleştirdiği belirtilirken, ABD enerji bakanlığının söz konusu atılımın resmi duyurusunu yarın yapması bekleniyor. Herkes yarın yapılması beklenen açıklamayı merak edilirken, Plazma fizikçisi Dr. Arthur Turrell, "Bu doğrulanırsa, tarihin bir anına tanık oluruz" diye konuştu.

Dünya basını yazdı: ABD'den çığır açacak buluş! Yarın açıklanması bekleniyor... "Bu doğrulanırsa, tarihi bir ana tanık oluruz"

Bilim dünyası uluslararası basın kuruluşlarının yazdığı "çığır açacak" atılım gelişmesini konuşuyor. Yurt dışı basınında çıkan haberlerde, ABD Enerji Bakanlığı'nın "çığır açacak" bir gelişmeyi yarın açıklamasının beklendiğinden söz edildi. Haberlerin dünya çapında büyük ilgi uyandırması sonucu herkes söz konusu gelişmenin detaylarını merak etmeye başladı.

ŞİMDİYE KADAR ELDE EDİLEMEMİŞTİ! "İLK KEZ..."

Yurt dışı basınında çıkan haberlerden birini Financial Times yayınladı. FT'nin konu hakkında bilgisi olan üç kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD'li bilim insanları ilk kez bir füzyon reaksiyonunda net enerji kazanımı elde ederek temiz ve sınırsız güç arayışında bir atılım gerçekleştirdi.

Fizikçiler 1950'lerden beri füzyon reaksiyonu hakkında çalışmalar yapıyordu. Ancak şimdiye kadar tüketilenden daha fazla enerjinin üretildiği bir reaksiyon elde edilemedi.

Habere göre ise Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın Kaliforniya'daki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde son iki haftadaki bir füzyon deneyinde net enerji kazanımı elde edildi.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ve nükleer güvenlikten sorumlu müsteşarı Jill Hruby'nin Salı günü (yarın) Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda "büyük bilimsel atılımı" açıklaması bekleniyor.

Atom

Habere göre, laboratuvar, yakın zamanda Ulusal Ateşleme Tesisinde başarılı bir deneyin yapıldığını doğruladı, ancak sonuçların analizinin devam ettiğini kaydetti.

Sonuçlar hakkında bilgi sahibi olan iki kişi, elde edilen enerjinin beklenenden daha fazla olduğunu ve bunun da bazı teşhis ekipmanlarına zarar vererek analizi zorlaştırdığını dile getirdi.

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"BU DOĞRULANIRSA, TARİHİ BİR ANINA TANIK OLURUZ"

Plazma fizikçisi Dr. Arthur Turrell ise "Bu doğrulanırsa, tarihi bir anına tanık oluruz" dedi ve bilim insanlarının 1950'lerden beri füzyonun ortaya konan enerjiden daha fazla enerji açığa çıkardığını göstermek için mücadele ettiklerinden bahsetti. Turrel'e göre, Lawrence Livermore'daki araştırmacılar uzun yıllardır süren bu hedefi sonunda başarmış gibi görünüyor.

Öte yandan, ABD'li bilim insanlarının füzyon enerji buluşu, yapılacak resmi açıklama sonrasında temiz enerji umutlarını artıracaktır.

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Nükleer füzyon abd füzyon

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