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  4. Son dakika: Yunanistan'da orman yangını! Atina yakınlarından alevler yükseliyor, yerleşim yerleri boşaltılıyor

Son dakika: Yunanistan'da orman yangını! Atina yakınlarından alevler yükseliyor, yerleşim yerleri boşaltılıyor

05.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yunanistan'daki orman yangını şiddetini artırdı. Dün öğle saatlerinde ülkenin başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangını bir anda geniş alana yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle çok sayıda mahalle boşaltıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

Son dakika: Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde yer alan Varkiza semtinde dün ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede ekiplerin yoğun çabası sürerken, çok sayıda mahalle boşaltıldı.

KOMŞUDA YANGIN KABUSU

Yunanistan'daki orman yangınının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildi.

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ SARDI

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ SARDI
Ekipler, güney banliyösünde yaşanan şiddetli rüzgarlarla başlayan yangının bitki örtüsünü sardığını ifade etti.

SEBEBİ ELEKTRİK SANTRALİ Mİ?

SEBEBİ ELEKTRİK SANTRALİ Mİ?
Glyfada Belediye Başkanı Giorgos Papanikolaou ise yangının yüksek voltajlı bir elektrik santralinden meydana geldiğini ifade etti.

EVLERE ZARAR VERDİ

EVLERE ZARAR VERDİ
Son alınan bilgilere göre yangın yaklaşık 20 eve zarar verdi. Yunan Sivil Koruma Dairesi, alevler evlere ulaştığında insanların evlerini terk etmesi için bölge sakinlerine mesaj atıyor.
Son alınan bilgilere göre yangın yaklaşık 20 eve zarar verdi. Yunan Sivil Koruma Dairesi, alevler evlere ulaştığında insanların evlerini terk etmesi için bölge sakinlerine mesaj atıyor.
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yangın Yunanistan son dakika haberi
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