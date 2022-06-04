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  4. Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölgenin havadan çekilmiş görüntüleri

Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölgenin havadan çekilmiş görüntüleri

04.06.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor. Tankların saklanıp tünellerin kazıldığı bölge havadan görüntülendi

Terör örgütü PKK Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklamaya başladı. Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPG/PKK'lı teröristler, AA kameralarına yansıdı.

KRİTİK BÖLGEDE SON DURUM

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. (AA)

İŞTE HAVADAN ÇEKLİLEN GÖRÜNTÜLER

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ypg pkk

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