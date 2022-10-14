HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

12.10.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ayakkabılar, sunduğu rahatlık sebebiyle her yaştaki insanın giyim tercihleri arasında yer alıyor. Ancak spor ayakkabının rahatlığı kadar şıklığı, tarzı ve ayakta duruşu da oldukça önem taşıyor. Siz de konforlu bir model arayışındaysanız günlük yaşamın her anında kullanabileceğiniz birbirinden şık ve rahat spor ayakkabı modelleri için hazırladığımız yazıyı mutlaka okumalısınız!

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Ayakkabı seçimi, vücudun tüm yükünü taşıyan ayaklarınızın yapısı ve konforu için oldukça önemli. Spor aktivitelerinde size uyum sağlayacak bir ayakkabı arıyorsanız ya da günlük kullanımda kombinlerinizi tamamlayacak şık modelleri tercih ediyorsanız birbirinden konforlu modellerin yer aldığı listemizi incelemenizde fayda var. Gelin, rahatlığın ve şıklığın buluştuğu spor ayakkabı modellerine göz atmaya başlayalım.

1. Nefes alan yapısıyla oldukça konforlu: Scooter Günlük Spor Lacivert Erkek Ayakkabı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hem konforunuzdan hem şıklığınızdan ödün vermek istemiyorsanız spor ayakkabılar tam size göre! Anatomik yapısıyla konfor vadeden Scooter Günlük Spor Lacivert Erkek Ayakkabı, şık tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fileli yapısı sayesinde ayağınızın nefes almasını sağlıyor. Böylece ter ve koku oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Uzun yıllar boyunca severek kullanacağınız spor ayakkabıyı kaçırmamanızı öneriyoruz.

Ürünü İncele

2. Rahatlığın tadını çıkarın: New Balance Kadın Koşu Ayakkabı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Gözlerinizden kalpler çıkmasına sebep olacak New Balance Kadın Koşu Ayakkabı, uyumlu renkleriyle gönlünüzü fethedecek! Modelin yumuşak orta tabanı, ayakkabıyı uzun süre giydiğinizde bile ayaklarınızı rahatsız etmez. Spor şıklığını kolaylıkla yakalayabileceğiniz spor ayakkabıyı ister koşu ve yürüyüş esnasında ister günlük hayatınızda keyifle kullanabilirsiniz. Kalitesiyle yıllarca kombinlerinize eşlik edecek zarif modeli kaçırmayın, deriz.

Ürünü İncele

3. Renkli tasarımlarla kombinlerinizi hareketlendirin: KAPPA Kombat Performance Unisex Spor Ayakkabı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Sırada hem kadın hem erkekler için günlük kullanıma uygun harika bir spor ayakkabı önerimiz var. KAPPA Kombat Performance Unisex Spor Ayakkabı'nın fileli yapısı sayesinde ayaklarınız gün boyu nefes alır. Modelin renk uyumu ve üzerinde bulunan markanın logo detayı, şıklığınızı taçlandırır. Üstelik spor ayakkabıyı hem kendiniz hem eşiniz için alarak çift uyumunu yakalayabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Konforlu bir deneyim için: Nike Jordan 1 Low Kadın Spor Ayakkabı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Spor ayakkabı denince akıllara gelen ilk markalardan biri, hiç şüphesiz Nike. Bu muhteşem markanın eşsiz tasarımıyla göz kamaştıran Nike Jordan 1 Low Kadın Spor Ayakkabı modelini çok beğeneceğinize eminiz. Üründe bulunan renkli dikiş detayları ve markanın logosunda yer alan eğlenceli tasarım, spor şık kombinlerinizi bir adım öne taşıyacak. Kullananların beğenisini kazanan spor ayakkabının air zoom tabanı, konforlu bir deneyim yaşatacak!

Ürünü İncele

5. Renklerin zarif uyumu: Sumateng Spor Ayakkabısı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Sırada günlük spor aktivitelerinizde kullanabileceğiniz harika bir önerimiz var. Sumateng Spor Ayakkabısı'nın hafif ve nefes alabilen yapısı sayesinde modeli dört mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üründe bulunan yumuşacık iç astarı, gün boyunca konforlu bir deneyim yaşamanızı sağlar. Ayakkabıyı ister yürüyüş, koşu, fitness gibi spor aktivitelerinde ister gündelik hayatınızda tercih edebilirsiniz. Hem rahat hem şık tasarıma spor ayakkabıyı detaylı incelemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Yüksek topuk sevenlere: Marjin Kadın Sneaker Kalın Taban Triko Spor Ayakkabı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Spor ayakkabıda bile yüksek topuk sevenler burada mı? Cevabınız "Evet." ise sıradaki ürüne âşık olacaksınız. Her kombine rahatlıkla uyum sağlayacak Marjin Kadın Sneaker Kalın Taban Triko Spor Ayakkabı ile zevkinizi en güzel şekilde yansıtabilirsiniz. Konforlu kalıbıyla gün boyu rahat hissedeceğiniz ayakkabı, trendleri yakalayan görünümüyle oldukça zarif. Spor ayakkabının uyumlu renkleri ve kendine özgü tarzıyla girdiğiniz ortamların yıldızı siz olabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Zebra desenden vazgeçemeyenler için: Converse CTAS Kaldırma Kadın Spor Ayakkabı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Spor ayakkabıda şıklıktan bahsetmişken sizler için muhteşem bir öneri geliyor. Converse CTAS Kaldırma Kadın Spor Ayakkabı'nın zebra desenleri, ürüne farklı bir hava katıyor. Spor ayakkabının yan kısmında yer alan iki küçük delik, ayaklarınızın nefes almasını sağlıyor. Bu özelliğinin yanı sıra bu iki delikle kendinize özgü farklı bağlama stillerini deneyebilir, ayakkabınızı kişiselleştirebilirsiniz. Çok havalı, değil mi?

Ürünü İncele

8. Günün starı: Adidas Superstar Co Erkek Spor Ayakkabı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Spor ayakkabı denilince akıllara gelen bir diğer marka tabii ki Adidas. Markanın kendisiyle özdeşleşen ve kullananlardan tam not alan Adidas Superstar Co Erkek Spor Ayakkabı modeliyle günün starı siz olabilirsiniz. Markanın klasiği olan model, tarzından asla ödün vermeyen erkekler için sade ama şık bir tasarıma sahip. Dolabınızdan asla eksik etmemeniz gereken bu modeli kaçırmamanızı öneririz.

Ürünü İncele

9. Beyaz renk tutkunlarına: JUMP Kadın Spor Ayakkabı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Gün boyu tüm vücudun ağırlığını taşıyan ayaklarınızın rahat etmesi için konfor vadeden bir ayakkabıya ihtiyaç duyabilirsiniz. Hafif ve dayanıklı malzemelerden üretilen JUMP Kadın Spor Ayakkabı, ayağınıza mükemmel şekilde uyum sağlar. Aynı zamanda ürün, ayağınızı darbelere karşı korur. Hem kendiniz hem sevdikleriniz için harika bir hediye arıyorsanız beyaz renkli spor ayakkabıyı sakın kaçırmayın!

Ürünü İncele

10. Günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak: Skechers Nampa Erkek Siyah Yürüyüş Ayakkabısı

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Günlük yaşamınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz, çok fazla sportif gözükmeyen bir spor ayakkabı mı arıyorsunuz? O hâlde sizi Skechers Nampa Erkek Siyah Yürüyüş Ayakkabısı ile tanıştıralım. Siyah rengi ve sade tasarımıyla iş yerinde bile rahatlıkla kullanabileceğiniz harika model, hafızalı iç tabanı sayesinde oldukça konforlu. Her erkeğin dolabında mutlaka olması gereken ayakkabıyı kaliteli malzemesi sayesinde uzun süre keyifle kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
spor ayakkabı beyaz spor ayakkabı spor ayakkabı kadın spor ayakkabı markaları

İş birliği İçerikleri

Büstiyeriyle verdiği poz çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o kombini ve alternatif öneriler

Büstiyeriyle verdiği poz çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o kombini ve alternatif öneriler

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Yaklaşan soğuk havalarda stilinize şık bir esinti katacak deri montları keşfedin

Yaklaşan soğuk havalarda stilinize şık bir esinti katacak deri montları keşfedin

"Uygun fiyatlı ve kaliteli saat almak istiyorum" diyenler bu listeye mutlaka göz atın!

"Uygun fiyatlı ve kaliteli saat almak istiyorum" diyenler bu listeye mutlaka göz atın!

Buzlu kahve âşıkları buraya! Evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Buzlu kahve âşıkları buraya! Evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Kendinize teşekkür edeceksiniz! İşte "İyi ki almışım" diyeceğiniz o ürünler

Kendinize teşekkür edeceksiniz! İşte "İyi ki almışım" diyeceğiniz o ürünler

Tümünü Gör
Kendinize teşekkür edeceksiniz! İşte "İyi ki almışım" diyeceğiniz o ürünler

Kendinize teşekkür edeceksiniz! İşte "İyi ki almışım" diyeceğiniz o ürünler

Gamerların çok hoşuna gidecek en havalı ve kullanışlı RGB mouse pad modelleri

Gamerların çok hoşuna gidecek en havalı ve kullanışlı RGB mouse pad modelleri

Daha doğalı neden diğerlerini tercih edesiniz ki? Sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayacak organik saç boyaları

Daha doğalı neden diğerlerini tercih edesiniz ki? Sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayacak organik saç boyaları

Dayanıklılığıyla öne çıkan en pratik ve fonksiyonel çalışma masalarıyla tanışma vakti!

Dayanıklılığıyla öne çıkan en pratik ve fonksiyonel çalışma masalarıyla tanışma vakti!

Stili ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor! İşte Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz ve çok beğenilen o kombini

Stili ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor! İşte Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz ve çok beğenilen o kombini

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Sade ve şık stili çok beğeniliyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o kombinine bakmadan geçmeyin

Sade ve şık stili çok beğeniliyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o kombinine bakmadan geçmeyin

Hem özel günlerde hem günlük hayatta kullanabileceğiniz beyaz ayakkabılar

Hem özel günlerde hem günlük hayatta kullanabileceğiniz beyaz ayakkabılar

Cildinize sağlık, güzelliğinize güzellik katacak en etkili bakım ürünleri

Cildinize sağlık, güzelliğinize güzellik katacak en etkili bakım ürünleri

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Seversin dizisinin güzelliğiyle göz kamaştıran karakteri Asya'nın çok beğenilen mavi elbisesine alternatif öneriler

Seversin dizisinin güzelliğiyle göz kamaştıran karakteri Asya'nın çok beğenilen mavi elbisesine alternatif öneriler

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Büstiyeriyle verdiği poz çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o kombini ve alternatif öneriler

Büstiyeriyle verdiği poz çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o kombini ve alternatif öneriler

Yaklaşan soğuk havalarda stilinize şık bir esinti katacak deri montları keşfedin

Yaklaşan soğuk havalarda stilinize şık bir esinti katacak deri montları keşfedin

"Uygun fiyatlı ve kaliteli saat almak istiyorum" diyenler bu listeye mutlaka göz atın!

"Uygun fiyatlı ve kaliteli saat almak istiyorum" diyenler bu listeye mutlaka göz atın!

Stili ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor! İşte Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz ve çok beğenilen o kombini

Stili ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor! İşte Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz ve çok beğenilen o kombini

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Sade ve şık stili çok beğeniliyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o kombinine bakmadan geçmeyin

Sade ve şık stili çok beğeniliyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o kombinine bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Hırsız dehşeti! Büşra öğretmen duyduğu sese uyandı, kabusu yaşadı... 'Bıçağı boğazıma sapladı'

Büşra öğretmen duyduğu sese uyandı, kabusu yaşadı

Sosyal medyada rezillik! Canlı yayında uyuşturucu içip, düzeneği nasıl hazırladığını gösterdi

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Mesai çıkışı 3 kişi tarafından sopalarla darbedilmişti! İzmir'de doktora saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de doktora saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Son bal bükücü! Ağaç gövdesinden kova kova çıktı, görenler hayrete düştü

Ağaç gövdesinden kova kova çıktı! Görenler hayrete düştü

Doktor Buğra'nın feci ölümünde acı detaylar! Son sözü 'anne kaç' oldu, sürücü ehliyetsiz çıktı

Son sözü 'anne kaç' oldu, sürücü ehliyetsiz çıktı

Kan donduran olay: Otobüs dolu diye almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı!

Otobüs dolu diye almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.