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Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

03.12.2020 22:32 | Son Güncelleme:
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Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde bulunan tavuk çiftliğinde havalandırma arızası nedeniyle 20 bin tavuk öldü.

Bakacakkadı beldesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Kenan Atmacı'ya ait 20 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte havalandırma sistemi arızalandı. Sistem arıza verince, içeride ortalama 22 derece olması gereken ısı arttı. Isının artması üzerine 20 bin tavuk havasızlıktan telef oldu.

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ARIZA 200 BİN TL'YE MAL OLDU

Atmacı ailesi, sabah saat 06.00 sıralarında kontrol için gittikleri kümeste tavukların telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. İlçe Gıda, Hayvancılık ve Tarım Müdürlüğü ekipleri çiftlikte inceleme yaparak tutanak tuttu. Çiftlikte zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi. Tavuk ölüleri, Bakacakkadı Belediyesi'nin kamyon ve iş makineleri ile veteriner kontrolünde imha edildi.

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TAVUKLAR HAVASIZLIKTAN TELEF OLDU

Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Sarıcık, çiftlikteki sistem arızası nedeniyle tavukların öldüğünü söyledi. Meydana gelen olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Sarıcık, "Kümesimizde yemleme, sulama havalandırma otomatik. Havalandırma sisteminde arıza meydana geliyor. Havalandırma sistemi arızalınca 22 derece olması gereken içerideki ısı arttı. Isı artıyor ve belli bir dereceden sonra tavuklar içerideki artan ısı nedeniyle havasızlıktan telef oluyor. Kümese bakınca fark etmişler. Ailemize geçmiş olsun" dedi. (DHA)

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