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Her şey saniyeler içinde oldu! Önce kız arkadaşını infaz etti ardından kendi kafasına sıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 05:26 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde barlar sokağında kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi daha sonra intihar etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı.

Her şey saniyeler içinde oldu! Önce kız arkadaşını infaz etti ardından kendi kafasına sıktı!

Olay, Cumhuriyet Mahallesi bulunan tarihi Paspatur Çarşısı’ndaki barlar sokağında meydan geldi.

YANINA GELİP 7 EL ATEŞ ETTİ

Bir barda oturan Fatma Tangaz’ın (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44) belindeki tabancayı çıkararak yakın mesafeden Tangaz’a 7 el ateş etti. Daha sonra aynı silahı kafasına sıkan İncedayı intihar etti.

Haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, İncedayı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tangaz’ı ise özel bir hastaneye kaldırdı.

GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tangaz’ın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, İncedayı’nın, Tangaz’ın yanına gelerek ateş ettiği, daha sonra da kendisini vurduğu görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye cinayet intihar

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