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İETT otobüsünde taciz için akılalmaz savunma! 'Telefonum bozuk olduğu için kendi kendine fotoğraf çeker'

06.06.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İETT otobüsünde yan koltukta oturan E.A. (27) isimli kadının fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Muhsin B.’nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Muhsin B.’nin "Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır" dediği öğrenildi. Savcılık, şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. İşte detaylar!

Kadıköy - Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Muhsin B. isimli şüphelinin cep telefonu kamerasıyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden kadın bağırarak tepki gösterdi. Yolcuların müdahale ettiği M.B., 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek kendisini bırakmalarını söyledi. Otobüstekilerin tepkileri devam ederken polise de haber verildi. İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak M.B.'yi gözaltına aldı.

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'TELEFONUM BOZUK OLDUĞU İÇİN KENDİ KENDİNE FOTOĞRAF ÇEKİYOR'

Şüpheli Muhsin B.’nin emniyetteki ifadesinde Üsküdar’dan Ataşehir’e doğru seyir halinde olan 16M kodlu İETT otobüsünde olduğunu söyledi. Cep telefonunun 10 gündür bozuk olduğunu kaydeden şüpheli Muhsin B. "Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır" ifadelerini kullandı.

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MAĞDUR KADININ AVUKAT OLDUĞU İDDİASI

Arka koltukta oturan yolcu Serdar Ş.’nin birden kendisine "Seni sapık kadının fotoğrafını çektin" diyerek bağırmaya başladığını iddia eden şüpheli Muhsin B., fotoğrafını çektiği kadın E.A.’nın ise kendisine "Ben avukatım seni sapık" diye bağırdığını öne sürdü. E.A.’nın omzuna vurduğunu da iddia eden şüpheli ifadesini şöyle sürdürdü: "Kendisine fotoğrafı benim çekmediğimi, hatta fotoğrafın çekildiğinden haberim bile olmadığını söyledim. Yanımda olan poşetlerin yere düşmesiyle hareket etmiştim, telefonum bu esnada fotoğraf çekmiş olabilir, hatta ara ara telefonumun benim dışımda fotoğraflar çektiğini söyledim. Şahıslar daha sonra polisi aradı"

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Mühendis olduğunu ve bir önceki gün 24 saat mesai yaptığını iddia eden şüpheli Serdar Ş., "Bu yüzden uyuklar vaziyette ve aşırı yorgundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

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TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Serdar Ş. burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir taciz
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