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İETT otobüsünde iğrenç taciz! Yakalanınca hem 'hoşuma gitti çektim' dedi, hem '2 çocuk babasıyım' diyerek yalvardı

06.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için İETT otobüsüne binen genç kadın, fotoğrafının çekildiğini fark etti. Bir anda ayağa kalkan ve sinir krizi geçiren genç kadını taciz eden adam otobüstekilerin müdahalesiyle yakalandı. İlk başta fotoğraf çektiğini reddeden adam iki çocuk babası olduğunu belirterek kendisini yakalayanların bırakmaları için otobüstekilere adeta yalvardı. Daha sonra cep telefonundaki fotoğraf ortaya çıkında da "Hoşuma gitti çektim" diyerek yaptığı iğrençliği kabul etti.

İstanbul'daki iğrenç olay bu sabah 16 M hat numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için otobüse binen genç kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince sinir krizi geçirdi. Genç kadının kriz geçirdiğini gören diğer yolcular hemen tacizciye müdahale etti. Otobüs durduruldu ve yolcular şahsın telefonuna el koydu.

'ÇEKMEDİM' DEDİĞİ FOTOĞRAF TELEFONUNDAN ÇIKTI

Bu sırada herhangi bir kare çekmediğini defalarca söyleyen şahıs "Özür dilerim, 2 çocuk babasıyım, mühendisim" dedi ancak telefonunda kadına ait fotoğraflar bulundu.

cep telefonu

"HOŞUMA GİTTİ ÇEKTİM"

Söz konusu görüntüler, bir sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda "Az önce işe giderken 16 M otobüsünde yaşadığım olay elim ayağım titriyor! '2 çocuk babasıyım,mühendisim' diyor! Polis geldi aldı ama biliyorum ki hiç bir ceza almayacak! En azından paylaşın ne bileyim! Ve o kadar pişkin ki 'hoşuma gitti çektim' diyor! Daha çok detay var ama sinirim o kadar bozuk ki anlatamıyorum! Allah hepinizin belasını versin!" ifadelerine yer verdi.

gfh

Öte yandan ihbar üzerine gelen polislerin şahsı alarak karakola götürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
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