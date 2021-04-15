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  4. Canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı

Canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı

15.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın programına katılan 41 yaşındaki Arzu Salman, sosyal medyadan tanıştığı evli bir adamın 'bekarım' diyerek evlilik vaadiyle kandırıldı. Salman 623 bin TL dolandırıldığını iddia ederken mağdur kadın, ailesinin ve kendisinin tüm birikimini alan İsa adlı kişinin kayıplara karıştığını söyledi.

Canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı

Evlililk hayali kuran genç kadın beyaz atlı prensini bulduğunu zannederken borç batağına sürüklendi. 'Bekarım' deyip onu kandıran adam evli ve 1 çocuk babası çıktı. Bu da yetmezmiş gibi 623 bin lirasını alıp kayıplara karıştı.

Müge Anlı'nın sunduğu programa katılan Arzu Salman, sosyal medyadan tanıştığı İsa isimli adama, tam tamına 623 bin lira kaptırdığını açıkladı. Adamın evli olduğunu öğrenen kadın, başına gelenleri Müge Anlı'nın programında anlattı.

"ÖNCE AİLESİYLE TANIŞTI SONRA İSE... "

Mağdur olan kadın "Aranızda bir sevgi bağı olduğu için konduramıyorsunuz" diye konuştu. İsa Koldaş, Arzu Salman'la evlenmek istediğini söyleyerek aileyle tanıştı. Önce aileyle tanışıp güven sağladı, sonra da bahaneler uydurarak borç para istedi.

''BEN SENDEN ZORLA PARA ALMADIM, BORÇ ALDIM''

Adamın evli olduğunu öğrendikten sonra sevgilisinin eşini arayan Arzu Salman, karşı taraftan duyduklarıyla da şoke oldu. Adamın eşi Arzu Salman'ın iddiasına göre 'Siz internette tanıştığınız kişiyle nasıl birlikte olursunuz, nasıl para verirsiniz' sözleri üzerine hakaretler etti. Bunun üzerine İsa adlı kişi de Salman'a, ''Ben senden zorla para almadım, borç aldım'' ifadesini kullandı.

''KARAKOLA GİTTİĞİM GÜN AŞK BİTTİ''

Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen ve ilaç kullandığını söyleyen kadın, hemen hemen hergün binlerce lira yolladığını, bugüne kadar erkek arkadaşına toplam 623 bin lira yolladığını vurguladı. Sevgilisinin evli olduğunu ve sırra kadem bastığını anlatan mağdur kadın, "Görüntülü konuşurken karısının yanındaymış. Karakola gittiğim gün aşk bitti" ifadesini kullandı.

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı ise "Çok kandırılmış. Yazık ya sana sarılmak istiyorum" diye konuştu.


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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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