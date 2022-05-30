Instagram’da karşılıklı engel nasıl kaldırılır? Instagram’da karşılıklı engel kaldırma adımları

Günümüzün en revaçta sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, hayatımızdan kareler sunduğumuz bir mecradır. Instagram üzerinden post, story, reels vb. paylaşımlarda bulunarak kendimizden parçalar sunarız. Kimi bu sosyal medyayı sadece kişisel bir hesap olarak kullanırken, kimileri ise iş olarak gelir sağladığı bir ortam olarak kullanabilir.

Instagram elbette kendi içinde de bir sürü kullanım özellikleri sunan bir uygulamadır.

Instagram; insanlarla etkileşim sağlama, sosyalleşme aktiviteleri sunma, farklı hayatlara tanık olma, farklı konular hakkında fikir edinme gibi olumlu olanaklar sağlar. Aynı zamanda bir şeyler sizi rahatsız ettiğinde; bu bir sayfa, bir kelime, bir kişi olabilir. Bu tür durumları Instagram engelleme özelliği ile yok etmek mümkündür.

Instagram'da Karşılıklı Engel Kaldırma

Instagram uygulaması üzerinde sayısız bir sürü özellik mevcuttur. Bunlardan birisi Instagram üzerindeki engelleme özelliğidir. Örneğin, sizi rahatsız eden bir kişi ya da bir kelime için engelleme özelliğini kullanabilirsiniz.

İstediğiniz noktada direkt olarak engellemek istediğiniz kişinin profiline girip, profilde bulunan üç noktaya basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir hesabı engellediğiniz gibi bu engeli kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde farklı hesaplar da sizi engelleyebilir. Karşılıklı bir engelleme söz konusu olduğunda da bu engel kaldırılabilir. Peki, bu engeli nasıl kaldırabiliriz?

Instagram’da Karşılıklı Engel Nasıl Kaldırılır?

Instagram’da karşılıklı olarak engeli kaldırabilirsiniz. Bu engeli kaldırırken iki seçeneğiniz vardır.

Birinci yol: İki hesabın da ortak olarak takipleştiği bir hesabın fotoğraf paylaşımında bulunması ve bu fotoğrafa iki hesabı da etiketlemesidir. Sonrasında etiketlenen hesaplara bir bildirim düşecektir. Bildirime tıkladığınızda fotoğraf açılacak ve fotoğraf üzerinden etiketlenen diğer hesapları da göreceksiniz. Engellediğiniz hesaba girerek, profilindeki üç noktaya tıklayıp engeli kaldırabilirsiniz. Engeli kaldırdıktan sonra hesabı takip edebilirsiniz.

İkici yol: Karşılıklı engelleşen her iki hesabın da ortak takipleştiği bir hesabın mesajlaşma grubu oluşturmasıdır. Ortak hesaptan mesajlaşma grubuna bir mesaj atılır. Size gelen mesaj bildiriminde grupta kal seçeneğine tıklayarak gruba dahil olusunuz. Sonrasında bu grupta bulunan kişileri görüntüler ve engellediğiniz hesabı bulabilirsiniz.

Grupta bulunan kişilerden engelleme özelliğini kaldırmak için tekrardan üç noktaya tıklayıp engeli kaldırabilirsiniz. Sonrasında tekrardan hesabı takip edebilirsiniz.



