Instagram giriş bilgilerini silme nasıl yapılır? Instagram’da hesap ekledikten sonra nasıl silinir?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram, kullanıcılarına her cihazdan hesaplarına ulaşabilme fırsatını sunmaktadır. Bazı durumlarda kullanıcılar, cihazlarından hesap giriş bilgilerini kaldırmayı istemektedir. Instagram giriş bilgilerini silme işlemi daha çok bir daha uygulamaya giriş yapılmayacak cihazlar için tercih edilmektedir. Uygulamaya üye olanlar, giriş bilgilerini cihazdan kaldırma işlemi ile ilgili adımları merak etmektedir. Instagram giriş bilgilerini silme nasıl yapılır?

Instagram Giriş Bilgileri Nasıl Kaydedilir?

Uygulamaya giriş bilgilerinizi kaydetmek oldukça kolay bir işlemdir. Android ve iOS cihazlarda yapılan işlem arasında fark yoktur.

Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapıp profil sayfanızı açınız.

Ardından “ayarlar” bölümüne tıklayınız.

Ayarlar bölümünün en altına indiğinizde “girişler” kısmını göreceksiniz.

Yeni bir Instagram hesabı eklemek ve giriş bilgilerini kaydetmek için “hesap ekle” butonuna tıklayınız.

Karşınıza yeni bir sayfa açılacaktır.

Bu sayfaya eklemek istediğiniz Instagram hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini giriniz.

Ardından “giriş yap” butonuna tıklayınız.

Bu esnada uygulama size giriş bilgilerini kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır.

“Giriş bilgilerini hatırla” butonuna tıklayarak, hesaba giriş yapabilirsiniz.

Instagram Giriş Bilgileri Nasıl Silinir?

Instagram uygulamasına tablet, telefon, bilgisayar gibi birçok cihazdan erişim sağlayabilmeniz mümkündür. Bazen cihazını değiştiren veya artık o cihazı kullanmayacak olan kullanıcılar, giriş bilgilerini silmenin yollarını aramaktadır. Instagram giriş bilgilerini cihazdan kaldırma, kolaylıkla yapılan işlemlerdendir. Aşağıdaki adımları izleyerek bu işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapınız.

Ardından profil sayfasının sağ üst köşesindeki üst üste üç çizgiye basınız.

“Ayarlar” bölümüne giriş yapınız. Ayarlar bölümünün en alt kısmında “tüm hesaplardan çıkış yap” butonu ve “giriş bilgilerini hatırla” çubuğu bulunmaktadır.

Bilgileri silinmek istenen hesaplar için bu çubuğun kapatılması gerekmektedir.

Sonrasında “tüm hesaplardan çıkış yap” butonuna tıklayınız. Bu işlem ile birlikte istediğiniz cihazdan istediğiniz hesapların giriş bilgilerini kolayca silebilirsiniz.

Eğer çoklu Instagram hesabına sahipseniz ve bazı hesapların kalmasını istiyorsanız, yalnızca cihazdan kaldırmak istediğiniz hesapların giriş bilgilerini silebilirsiniz. Böylelikle kalan hesaplara kullanıcı adı ve şifrenizi yazmadan giriş yapabilirsiniz.

Instagram’da Hesap Ekledikten Sonra Nasıl Silinir?

Çok sayıda internet kullanıcısı tarafından kullanılan Instagram, bazı kullanıcılar tarafından birden fazla hesapla kullanılmaktadır. Bu özellik uygulama tarafından kullanıcılarına sunulmaktadır. Uygulamanın bir başka sunduğu özellik ise otomatik olarak hesaba giriş özelliğidir. Daha önceden giriş bilgilerini kaydeden kullanıcılar, hesaplarına hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Bazı durumlarda uygulama kullanıcıları, Instagram’a ekledikleri hesaplarını silmek istemektedir. Instagram hatırlanan hesap kaldırma işlemi oldukça basittir. Bu işlemi aşağıdaki adımları izleyerek yapabilmeniz mümkündür.