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İstanbul'da akılalmaz olay! İETT otobüsünde meşale yakıp yere attı... İBB'den açıklama geldi

06.12.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünün içinde bir yolcu tarafından meşale yakılıp yere atıldı. Otobüsün içeresindeki yolcular olayın ardından panikle dışarı çıktı. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da akılalmaz olay! İETT otobüsünde meşale yakıp yere attı... İBB'den açıklama geldi

Olay, Eminönü-Kocamustafapaşa seferini yapan 35 sefer numaralı otobüsün içinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldı. Otobüsteki dumanları gören şoför Fehim Geçim otobüsü durdu. Yolcular panikle aşağıya indi. Meşaleyi attığı öne sürülen şüpheli kişi ya da kişiler koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten dumanın tahliye edilmesinin ardından yerde meşale ve biber gazı olduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, otobüsteki incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise "35 hattında çalışan B-1767  (istikamet Aksaray) Saraçhane alt geçidi çıkışında araç içinde kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamakta, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapmaktadır" ifadeleri yer aldı. (DHA)

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İETT Meşale ibb

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