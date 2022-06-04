İstanbul'da domuz bağı dehşeti! Polis hemen harekete geçti: Öldürülen kadının sabıkasındaki detay kan dondurdu

Olay, Beyoğlu Fırın Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, dün gece 3 kişiyle evine gelen Aysel Bozkurt’tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt’u evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde buldu. Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti. Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili bir M.S. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SABIKASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. (İHA)

