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  4. İstanbul'da domuz bağı dehşeti! Polis hemen harekete geçti: Öldürülen kadının sabıkasındaki detay kan dondurdu

İstanbul'da domuz bağı dehşeti! Polis hemen harekete geçti: Öldürülen kadının sabıkasındaki detay kan dondurdu

04.06.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda 65 yaşındaki Aysel Bozkurt evinde domuz bağıyla öldürülmüş şekilde bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği ve pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul'da domuz bağı dehşeti! Polis hemen harekete geçti: Öldürülen kadının sabıkasındaki detay kan dondurdu

Olay, Beyoğlu Fırın Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, dün gece 3 kişiyle evine gelen Aysel Bozkurt’tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi.

SDS

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt’u evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde buldu. Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti. Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili bir M.S. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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SABIKASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. (İHA)

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cinayet İstanbul
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