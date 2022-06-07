HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul yaza giremedi! Son bilgileri AKOM paylaştı: 10 gün sürecek!

İstanbul yaza giremedi! Son bilgileri AKOM paylaştı: 10 gün sürecek!

07.06.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayını serin havalar ve yağmur ile karşılayan İstanbul'da soğuklar ve yağışlar bir süre daha sürecek. Meteoroloji yetkilileri ve uzmanlarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM tarafından yapılan hava durumu açıklamasında serin havanın 10 gün daha süreceği belirtildi. AKOM önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen sıcaklıkları ve hava olaylarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

İstanbul yaza giremedi! Son bilgileri AKOM paylaştı: 10 gün sürecek!

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Serin havanın 16 Haziran’a kadar sürmesi ve sıcaklıkların Perşembe ve Cuma hariç hafta boyunca 22-25 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde görülen yerel yağmurların, yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, hafta boyunca (Perşembe ve Cuma hariç) sıcaklıkların 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor.

Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Haziran’a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunulduBinlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu
Tanju Özcan'dan adaylık çıkışı! Kılıçdaroğlu'na seslendi, Erdoğan'a meydan okuduTanju Özcan'dan adaylık çıkışı! Kılıçdaroğlu'na seslendi, Erdoğan'a meydan okudu
İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'
Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç görüntüler! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İğrenç görüntüler! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.