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  4. Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı! Kahvaltı sofrasında 3 cansız beden bulundu

Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı! Kahvaltı sofrasında 3 cansız beden bulundu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.01.2025 11:04
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Vahşet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kan donduran son haberin adresi Adana oldu. Yüreğir'de karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak evlerinde kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulundu. Ekipler çalışma başlatırken cansız bedenler morga kaldırıldı.

Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı! Kahvaltı sofrasında 3 cansız beden bulundu

Adana'da bir evde Yusuf Techi (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

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KAPIYI AÇAN OLMAYINCA...

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre toplu taşıma sürücüsü Yusuf (64), eşi Hüsne Tehçi (64) ve Yusuf Tehçi’nin kız kardeşi Semiha Tehçi’nin (53) birlikte yaşadığı eve sabah saatlerinde bir GSM operatörü tamir için geldi. Ancak kapıyı bir türlü açan olmayınca polise haber verildi.

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KAHVALTI SOFRASINDA...

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir marifetiyle açtırıp içeri girdiğinde kahvaltı sofrasında karı kocanın boğazının kesildiğini, Semiha Tehçi’nin ise kalbinden bıçaklandığını görerek hemen 112’yi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin cenazesi ise ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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