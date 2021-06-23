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  4. Kıyafeti yüzünden içeri alınmayan kadın şaşkına döndü: Yaşadığım şey küçük düşürücü

Kıyafeti yüzünden içeri alınmayan kadın şaşkına döndü: Yaşadığım şey küçük düşürücü

23.06.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bulunan Disney World'e kıyafeti nedeniyle giremeyen kadına, içeri girebilmesi için tişört verildi. Yaşadığı durumu küçük düşürücü olarak tanımlayan kadın, ''Disney kıyafet kurallarını gözden geçirmeli'' dedi.

Kıyafeti yüzünden içeri alınmayan kadın şaşkına döndü: Yaşadığım şey küçük düşürücü

Geçen haftalarda Birleşik Krallık'ta bulunan bir bara kıyafeti uygun bulunmadığı için giremeyen kadın, yaşadığı durumu sosyal medyadan paylaşmış, söz konusu bar için binlerce kişi tepki göstermişti. Benzer bir durum bu kez ABD'nin Florida eyaletinde yaşandı.

''KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ''

Disney World'e girmek isteyen Alyssa Schueller, güvenlik görevlisi tarafından içeri alınmadı. Kendisine personel tarafından bir tişört alındığını söyleyen genç kadın içinde bulunduğu durumu küçük düşürücü olarak tanımladı.

Eğlence parkına askılı, bikini tarzı bir üstle geldiği için içeri alınmadığını ifade eden Alyssa, ''Daha önce de Animal Kingdom'a bu şekilde geldim ve kimse kıyafetim hakkında bir yorumda bulunmadı. Disney'in kıyafet kurallarında daha tutarlı olmasını istiyorum'' şeklinde konuştu.

@alyssaschueller

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Disney World, web sitesinde konuklarına ''aile odaklı"uygun kıyafetlerin giyilmesi gerektiğini belirtiyor.

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