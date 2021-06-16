Kıyafeti yüzünden bara alınmadı, isyan etti: Göğüslerim büyük, yapabileceğim bir şey yok

İngiliz kadın Mollie Wood, kıyafet seçimi nedeniyle Wetherspoons adındaki bardan atıldığını söyledi.

Wood, bir erkek yöneticinin göğüs dekoltesini "bir erkeğin gömleksiz olmasına eşit" olduğu için üstünü "uygunsuz" olarak nitelendirdiğini iddia ederek sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

''ÜZERİ ÇIPLAK OLAN ERKEKLERİ DE ALMIYORUZ''

Siyah, boyundan askılı, göğüs dekolteli bir kıyafet giyen genç kadın, ''Söz konusu yönetici bu şekilde servis yapamayacaklarını söyledi. Durmamız için bağırdığında barın yarısına kadar yürümüştük. 'Buraya giremezsin, uygunsuz giyinmişsin. Böyle bir bluz giyemezsin' diye bağırıyordu. Ben de neyin uygunsuz olduğunu sordum. O da bana 'bir erkeğin üstsüz olması gibi bir şey bu. Üzeri çıplak olan erkekleri de buraya almıyoruz' dedi'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

''UTANDIM''

Genç kadın o gün dört bara daha girdiklerini ancak böyle bir muamele ile karşılaşmadığını söyledi. ''Ona beni üstsüz bir adamla karşılaştırmanın ne kadar cinsiyetçi olduğunu söyledim. Üst giyiyordum. Üstsüz değildim'' diyen kadın, yaşanılan andan utandığını söyledi.