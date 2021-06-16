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  4. Kıyafeti yüzünden bara alınmadı, isyan etti: Göğüslerim büyük, yapabileceğim bir şey yok

Kıyafeti yüzünden bara alınmadı, isyan etti: Göğüslerim büyük, yapabileceğim bir şey yok

16.06.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yaşındaki Mollie Wood, Birleşik Krallık'ta bulunan Wetherspoons adındaki bir bara kıyafetinin 'uygunsuz' bulunması nedeniyle alınmadığını söyledi. Wood, söz konusu kıyafetinin, bir erkeğin gömleksiz bir şekilde mekana gelmesine eşdeğer olduğunun dile getirildiğini söyledi.

Kıyafeti yüzünden bara alınmadı, isyan etti: Göğüslerim büyük, yapabileceğim bir şey yok

İngiliz kadın Mollie Wood, kıyafet seçimi nedeniyle Wetherspoons adındaki bardan atıldığını söyledi.

Wood, bir erkek yöneticinin göğüs dekoltesini "bir erkeğin gömleksiz olmasına eşit" olduğu için üstünü "uygunsuz" olarak nitelendirdiğini iddia ederek sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

''ÜZERİ ÇIPLAK OLAN ERKEKLERİ DE ALMIYORUZ''

Siyah, boyundan askılı, göğüs dekolteli bir kıyafet giyen genç kadın, ''Söz konusu yönetici bu şekilde servis yapamayacaklarını söyledi. Durmamız için bağırdığında barın yarısına kadar yürümüştük. 'Buraya giremezsin, uygunsuz giyinmişsin. Böyle bir bluz giyemezsin' diye bağırıyordu. Ben de neyin uygunsuz olduğunu sordum. O da bana 'bir erkeğin üstsüz olması gibi bir şey bu. Üzeri çıplak olan erkekleri de buraya almıyoruz' dedi'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

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''UTANDIM''

Genç kadın o gün dört bara daha girdiklerini ancak böyle bir muamele ile karşılaşmadığını söyledi. ''Ona beni üstsüz bir adamla karşılaştırmanın ne kadar cinsiyetçi olduğunu söyledim. Üst giyiyordum. Üstsüz değildim'' diyen kadın, yaşanılan andan utandığını söyledi.

355.000 kez izlenen bir videoda Wood, ''Boğazlı bir kazak giysem bile yine göğüslerim göze çarpıyor. Çünkü büyükler. Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok'' dedi.

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DESTEK MESAJLARI GELDİ

Genç kadına özellikle kadın takipçilerinden destek geldi. Bir kullanıcı ''Mevsime uygun giyinmişsin bir sorun göremiyorum'' derken, başka bir kullancı, ''Bazı insanların büyümesi gerekiyor! 26C'de ne giymeni bekliyorlar?'' şeklinde soru yöneltti.

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