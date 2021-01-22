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Konya'daki çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası: Dayanamadım, ateş ettim

22.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Konya'daki çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası: Dayanamadım, ateş ettim

Konya'da Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak'ı öldüren komşuları Özkan C.'nin ifadesi ortaya çıktı. Özkan C.'nin, ifadesinde, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak’ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi. Özkan C. ifadesinin devamında "Dışarıda karşılaştık. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı eski eşi sanayi çalışanı Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan C. ile karşılaştı. Özkan C., tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Otomobiliyle kaçan Özkan C. de kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

KÜÇÜK ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Emre K. ise annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak’ın gelmesini ve akşam yemeklerini yemeyi beklerken, evlerinin penceresinden baktığı sırada cansız bedenlerini gördü. Küçük çocuğun Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce korumaya alındığı öğrenildi.

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'YASAK AŞK' İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Özkan C., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çifte cinayetin ise ayrıntıları ortaya çıktı. Özkan C.'nin, ifadesinde, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak’ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi.

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'DAYANAMADIM, ATEŞ ETTİM'

Özkan C., ifadesinde, ''Dün eşimle dışarı çıkıyorduk. Husumetli karşı komşularımızla karşılaştık. Bu sırada Gonca Pekşen, bana ve eşime hakaretlerde bulundu. Eşi Abdullah da onu onaylayan cümleler kurdu. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi.

Kaynak: DHA

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