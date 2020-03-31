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Koronavirüsten korkan kadın intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:45 | Son Güncelleme

Kütahya'da koronavirüs korkusu nedeniyle daha önce kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara kalkışan Hatun G. (29), tedavisinin tamamlanmasının ardından döndüğü evinde dün gece pencereden atlayarak intihar etti.

100’ncü Yıl Mahallesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katında annesi ve babasıyla birlikte oturan mimar Hatun G., geçen 25 Mart’ta koronavirüs korkusuyla kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara teşebbüs etti. İtfaiye ve polis ekiplerince kurtarılan Hatun G., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Midesi yıkanan Hatun G., ifadesinde koronavirüs haberlerinin psikolojini bozduğunu, virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini söyledi. Hatun G., “Ne yaptığımı hatırlamıyorum, koronavirüs haberleri psikolojimi bozdu” diye ifade vermişti.

ODASININ PENCERESİNDEN ATLADI

Tedavisinin ardından evine taburcu edilen Hatun G., dün gece yarısı odasının penceresinden aşağı atladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatun G., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatun G.'nin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs intihar

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