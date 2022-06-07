Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi olay yarattı! Sosyal medyada infial yaratan röveşata görüntüsü

Antalya Serik’teki bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık olay yarattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci Kuran-ı Kerim’i kullanarak röveşata atıyor.

LİSEDE KUR'AN-I KERİM'E BÜYÜK SAYGISIZLIK

Başka bir öğrenci ise o anları cep telefonuyla kaydediyor.

Kuran-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla öğrencilerin yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti.

Konuyla ilgili MEB'den henüz bir açıklama yapılmadı.



