Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi olay yarattı! Sosyal medyada infial yaratan röveşata görüntüsü

Antalya Serik’teki bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık olay yarattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci Kuran-ı Kerim’i kullanarak röveşata atıyor.
Başka bir öğrenci ise o anları cep telefonuyla kaydediyor.
Kuran-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor.
Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla öğrencilerin yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti.
Konuyla ilgili MEB'den henüz bir açıklama yapılmadı.
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