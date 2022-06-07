HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi olay yarattı! Sosyal medyada infial yaratan röveşata görüntüsü

Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi olay yarattı! Sosyal medyada infial yaratan röveşata görüntüsü

07.06.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Antalya Serik'teki bir lisede çekildiği belirtilen görüntülerde bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim'i kullanarak röveşata attığı görülüyor. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekerken, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi olay yarattı! Sosyal medyada infial yaratan röveşata görüntüsü

Antalya Serik’teki bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık olay yarattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci Kuran-ı Kerim’i kullanarak röveşata atıyor.

LİSEDE KUR'AN-I KERİM'E BÜYÜK SAYGISIZLIK

Başka bir öğrenci ise o anları cep telefonuyla kaydediyor.

1

Kuran-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor.

2

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla öğrencilerin yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti.

3

Konuyla ilgili MEB'den henüz bir açıklama yapılmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
110 bin kişiyi bu görüntülerle tuzağa düşürmüşler110 bin kişiyi bu görüntülerle tuzağa düşürmüşler
Tanju Özcan bu kez attığı DM'le gündeme geldi! Silahına el konulduTanju Özcan bu kez attığı DM'le gündeme geldi! Silahına el konuldu
İki ili sağanak yağış ve dolu vurdu! Dereler taştı, evler su altında kaldı...İki ili sağanak yağış ve dolu vurdu! Dereler taştı, evler su altında kaldı...
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Çin'den dengeleri değiştirecek hamle! Olağanüstü önlemlerle gizleniyor

Çin'den dengeleri değiştirecek hamle! Olağanüstü önlemlerle gizleniyor

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Patlamada yanmıştı! Yıllar sonra maskesini çıkarttı

Patlamada yanmıştı! Yıllar sonra maskesini çıkarttı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.