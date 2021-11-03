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Kuzey Kore'den oyuncak benzeri robotlarla eğitim

03.11.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaşlarını çatmış mavi gözleri ve göğsünde Kuzey Kore bayrağı olan oyuncak benzeri bir robot, Kuzey Kore'de çocukların temel seviyede matematik, müzik ve İngilizce öğrenmelerine yardım ediyor.

Kuzey Kore'den oyuncak benzeri robotlarla eğitim

Reuters'ın haberine göre, 80 santimetre boyundaki robot, kadın sesiyle kollarını sallayarak "Çocukların zekasını geliştiren eğitim teknolojilerinin öğretilmesine yardım ediyorum" dedi.

İKİ ROBOT DAHA GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Kore devlet televizyonu KRT tarafından yayınlanan görüntülerde, insansı görünüme sahip iki büyük plastik robot daha gösterildi.

KRT görüntüleri, diğer robotlardan birinin beyaz yuvarlak bir kafanın içine yerleştirilmiş bir ekranda gülen bir yüze sahip olduğunu, diğerinin ise mavi plastik bir takım elbise ve beyaz çerçeveli bir gözlük taktığını gösterdi.

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Pyongyang'daki bir üniversitede profesör olan Park Kum Hee, KRT'ye, eğitim robotlarının geliştirilmesi sırasında başlangıçta zorluklarla karşılaştığını, robotların hem Korece hem de yabancı dillerde soru sorulduğunda genellikle başlarını salladığını söyledi.

Park, "Bu robotun zekasını yükseltmek, psikoloji alanında uzman biri olarak benim için zordu" dedi.

KRT görüntülerde; müzik, matematik ve İngilizce dersinde robottan sonra tekrar eden, maske takan ilkokul öğrencilerine yer verdi.

Kuzey Kore geçen yılın Haziran ayında okulları yeniden açmış, çocukların sınıflarda maske takmasını zorunlu hale getirmişti.

"Robot öğretmenler" devreye girebilir

Ülke resmi olarak tek bir koronavirüs vakası bildirmedi, ancak sınırların kapatılması ve yurt içi seyahat kısıtlamaları dahil olmak üzere katı önlemler aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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